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В Одесі пролунав вибух. Сили оборони півдня повідомили деталі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Одесі пролунав вибух. Сили оборони півдня повідомили деталі
Мінна небезпека моря дуже висока
фото з відкритих джерел

До одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну

Мешканці Одеси почули потужний вибух. Про це ввечері 28 березня повідомили Сили оборони півдня України.

Зазначається, що до одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну. Через штормову погоду міну викинуло на берег, де вона вибухнула.

Завдяки обмеженню доступу людей до тієї пляжної зони, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється.

«Мінна небезпека моря дуже висока. Час від часу хвилі викидають до узбережжя подібні небезпечні сюрпризи, які несуть серйозну загрозу життю і здоров'ю», – нагадали Сили оборони півдня.

Нагадаємо, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Як повідомлялося, Військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Згідно з плануванням, розмінування торговельних шляхів може зайняти до пів року.

До слова, Туреччина, Румунія і Болгарія підписали угоду про спільний план з розмінування Чорного моря внаслідок війни Росії проти України. Досягти угоди вдалося після багатомісячних переговорів між союзниками по НАТО.

Теги: вибух небезпека міни

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