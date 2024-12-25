У столиці нормалізувалася якість повітря: показники по вулицях

Радіаційний фон по всьому місту в нормі

Рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький

Станом на 08:00 25 грудня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон по всьому місту в нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 21 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год. Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 10.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 9.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 10 мкг/м3;

діоксид азоту – 10.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 231.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 32.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 2.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 27 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год. Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 17.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 16.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 24.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 8.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 362.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 21.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 3.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 30 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0.094 мкЗв/год. Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 15.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 14.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 14.1 мкг/м3;

озон – 21.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 329.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид азоту – 17.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 2.3 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 5.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Рівень забрудненості повітря у Києві низький скріншот

Нагадаємо, у Києві спостерігалося тимчасове погіршення стану повітря, рівень забрудненості – середній. Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є метеорологічні умови, зокрема, низька швидкість вітру.

Як відомо, до ранку 25 грудня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Як зазначають синоптики, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Зокрема, погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.