Над Європою може пролетіти тонна уламків російської ракети

Польське космічне агентство не виключає, що частина модуля «Фрегат» не згорить в атмосфері

Польське космічне агентство (POLSA) відстежує вхід в атмосферу верхнього ступеня російської ракети – модуля «Фрегат», – який може пролетіти над значною частиною Європи 16–17 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське видання InPoland.

Що таке модуль «Фрегат»

«Фрегат» – розгінний блок ракети-носія «Союз-2.1б», запущеної у березні з російського космодрому Плесецьк. Модуль використовується після старту для виведення вантажу на задану орбіту, оснащений паливними баками та системами керування. Зараз об'єкт перебуває на орбіті Землі та найближчим часом має увійти в атмосферу. Його маса – близько тонни.

За розрахунками POLSA, вхід модуля в атмосферу може відбутися між 8:43 16 травня та 13:49 17 травня за польським часом. Прогнозована траєкторія охоплює значну частину Європи – серед можливих зон проходження є й територія Польщі. Через динамічний характер таких подій точні розрахунки постійно уточнюються: навіть незначні зміни параметрів польоту суттєво впливають на траєкторію об'єкта.

Чи є загроза для людей

Фахівці не можуть точно спрогнозувати, чи згорить модуль повністю. Відсутність повних даних про конструкцію та матеріали «Фрегата» означає, що окремі фрагменти здатні пережити проходження крізь атмосферу і досягти поверхні. Подібні ситуації трапляються вкрай рідко, однак для великих конструкцій такий сценарій не виключається.

Відстежують ситуацію й інші країни Європи, над якими може пролетіти об'єкт, – адже уламки теоретично можуть впасти і на їхній території. Космічні агентства кількох держав ведуть спостереження та координують прогнози.

У POLSA закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію та стежити виключно за офіційними повідомленнями організацій, відповідальних за моніторинг космічного простору. Через природу таких подій точні прогнози можуть змінюватися навіть за кілька годин до входу об'єкта в атмосферу.



Нагадаємо, раніше «Главком» писав про схожу ситуацію: на Землю падала 600-кілограмова конструкція NASA. Тоді фахівці також не могли гарантувати, що всі фрагменти згорять в атмосфері, проте загрозу для людей оцінювали як мінімальну.

До слова, у вересні 2025 року під час атаки російських безпілотників на Україну на польській території знайшли уламки восьми дронів і фрагменти ракети. Більшість знахідок припала на Люблінське воєводство.