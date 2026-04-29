Астронавтка NASA після польоту у космос вчиться заново ходити: що сталося (відео)
Крістіна Кох показала, як відновлювала здатність ходити після місії біля Місяця
Тривале перебування у невагомості – це не лише романтика польоту, а й важке випробування для організму. Астронавтка Крістіна Кох, яка стала однією з ключових фігур майбутніх місячних місій, продемонструвала складний процес реабілітації після повернення на Землю, інформує «Главком».
Відновлення після польоту у космос
Астронавтка Крістіна Кох, яка тримає рекорд серед жінок за найдовшим безперервним перебуванням у космосі (328 днів), поділилася кадрами свого відновлення. На відео Крістіна намагається пройтися із заплющеними очима. Запис зроблено приблизно через тиждень після повернення – і навіть такі прості рухи виявилися для неї непростими.
«Коли люди живуть у мікрогравітації, системи в нашому тілі, які еволюціонували, щоб повідомляти нашим мозку, як ми рухаємося, не працюють правильно. Наш мозок вчиться ігнорувати ці сигнали, і тому, коли ми вперше повертаємося до гравітації, ми сильно залежимо від наших очей, щоб орієнтуватися візуально», – написала астронавтка NASA.
Крістіна Кох стала першою жінкою, яка вийшла за межі низької навколоземної орбіти під час місії «Артеміда-2» до Місяця. Кох разом з іншими членами екіпажу провела 10 днів у космосі, встановлюючи новий рекорд відстані від Землі.
Як невагомість впливає на організм
Тривала відсутність гравітації спричиняє низку серйозних змін:
- Атрофія м’язів: У космосі м’язи ніг та спини майже не задіяні, тому вони швидко втрачають масу та силу.
- Вимивання кальцію: Кістки стають крихкими, оскільки організм вирішує, що міцний скелет у невагомості більше не потрібен.
- Зміни у серцево-судинній системі: Серцю стає важче перекачувати кров до голови, коли гравітація знову починає тягнути рідину до ніг.
- Порушення координації: Внутрішнє вухо (вестибулярний апарат) потребує кількох тижнів, щоб адаптуватися до земних умов.
Що ще відомо про Крістіну Кох
До того як вирушити до Місяця, Крістіна вже була легендою на навколоземній орбіті.
- 328 днів у космосі: Вона встановила рекорд серед жінок за найтривалішим безперервним перебуванням на МКС. Це майже рік життя в невагомості!
- Жіночий тріумф: У 2019 році Крістіна Кох та Джессіка Мейр здійснили перший в історії виключно жіночий вихід у відкритий космос, довівши, що для професіоналізму немає гендерних бар'єрів.
- 6 виходів у космос: Загалом вона провела за межами станції понад 42 години.
«Главком» писав, що 10 квітня приблизно о 20.00 за місцевим часом астронавти місячної місії приводнилися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії.
Нагадаємо, на борту Orion перебували четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.
До слова, астронавти уперше з 1972 року на власні очі побачили зворотний бік Місяця.
