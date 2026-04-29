Астронавтка NASA після польоту у космос вчиться заново ходити: що сталося (відео)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Астронавтка NASA після польоту у космос вчиться заново ходити: що сталося (відео)
Після польоту у космос астронавтам доводиться наново вчитися ходити
фото: скрин з відео

Крістіна Кох показала, як відновлювала здатність ходити після місії біля Місяця

Тривале перебування у невагомості – це не лише романтика польоту, а й важке випробування для організму. Астронавтка Крістіна Кох, яка стала однією з ключових фігур майбутніх місячних місій, продемонструвала складний процес реабілітації після повернення на Землю, інформує «Главком».

Відновлення після польоту у космос

Астронавтка Крістіна Кох, яка тримає рекорд серед жінок за найдовшим безперервним перебуванням у космосі (328 днів), поділилася кадрами свого відновлення. На відео Крістіна намагається пройтися із заплющеними очима. Запис зроблено приблизно через тиждень після повернення – і навіть такі прості рухи виявилися для неї непростими.

«Коли люди живуть у мікрогравітації, системи в нашому тілі, які еволюціонували, щоб повідомляти нашим мозку, як ми рухаємося, не працюють правильно. Наш мозок вчиться ігнорувати ці сигнали, і тому, коли ми вперше повертаємося до гравітації, ми сильно залежимо від наших очей, щоб орієнтуватися візуально», – написала астронавтка NASA.

Крістіна Кох стала першою жінкою, яка вийшла за межі низької навколоземної орбіти під час місії «Артеміда-2» до Місяця. Кох разом з іншими членами екіпажу провела 10 днів у космосі, встановлюючи новий рекорд відстані від Землі.

Як невагомість впливає на організм

Тривала відсутність гравітації спричиняє низку серйозних змін:

  • Атрофія м’язів: У космосі м’язи ніг та спини майже не задіяні, тому вони швидко втрачають масу та силу.
  • Вимивання кальцію: Кістки стають крихкими, оскільки організм вирішує, що міцний скелет у невагомості більше не потрібен.
  • Зміни у серцево-судинній системі: Серцю стає важче перекачувати кров до голови, коли гравітація знову починає тягнути рідину до ніг.
  • Порушення координації: Внутрішнє вухо (вестибулярний апарат) потребує кількох тижнів, щоб адаптуватися до земних умов.

Що ще відомо про Крістіну Кох

Крістіна Кох
Крістіна Кох
фото: NASA

До того як вирушити до Місяця, Крістіна вже була легендою на навколоземній орбіті.

  • 328 днів у космосі: Вона встановила рекорд серед жінок за найтривалішим безперервним перебуванням на МКС. Це майже рік життя в невагомості!
  • Жіночий тріумф: У 2019 році Крістіна Кох та Джессіка Мейр здійснили перший в історії виключно жіночий вихід у відкритий космос, довівши, що для професіоналізму немає гендерних бар'єрів.
  • 6 виходів у космос: Загалом вона провела за межами станції понад 42 години.

«Главком» писав, що 10 квітня приблизно о 20.00 за місцевим часом астронавти місячної місії приводнилися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії.

Нагадаємо, на борту Orion перебували четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.

До слова, астронавти уперше з 1972 року на власні очі побачили зворотний бік Місяця.

Теги: NASA космос

Читайте також

Гераскевич: Яка країна видає Ларіну візи?
«Мав потрапити у заявку Інтерполу». Гераскевич – про участь росіянина Ларіна у Чемпіонаті Європи
6 квiтня, 16:21
До складу збірної України увійшли 12 спортсменів, які виконали всі необхідні критерії відбору
Визначився склад збірної України на Чемпіонат Європи з дзюдо
8 квiтня, 12:13
Ірина Коляденко (праворуч) є однією з лідерок жіночої збірної України
Збірна України з боротьби визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026
9 квiтня, 15:39
21-річний Малінін у минулому сезоні став переможцем чемпіонату світу 2026 року в одиночному катанні
Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам
9 квiтня, 12:19
Астронавти місії протягом певного часу не могли спілкуватися із Землею
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
10 квiтня, 09:26
Джокович: Я хотів би завершити кар'єру на Олімпійських іграх 2028 року з сербським прапором у руках
Легендарний тенісист Джокович повідомив, коли хоче завершити кар'єру
10 квiтня, 15:46
Ольга Маленко та Роман Годима принесли Україні нагороди світової першості
Українці здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед юніорів з тхеквондо
15 квiтня, 11:20
Нововведення вже встигли випробувати на матчах міжнародних турнірів
Всесвітня федерація бадмінтону з наступного року змінить підхід до матчів
26 квiтня, 07:30
Браль був доставлений у відділення інтенсивної терапії університетської лікарні Гента, де пізніше помер від отриманих ушкоджень
21-річний бельгійський велогонщик помер через травми, які отримав під час ДТП
26 квiтня, 11:15

Пєсков пояснив, чому Кремль вирішив сховати техніку на параді 9 травня
Астронавтка NASA після польоту у космос вчиться заново ходити: що сталося (відео)
Бійці ГУР розгромили групу «кадировців». Втрати ворога стали рекордними з 2022 року
«Іран не може взяти себе в руки». Трамп пригрозив Тегерану згенерованим зображенням
Тіньовий флот РФ розширився. Нові судна вже працюють на санкційних маршрутах
СБУ підтвердила удар по нафтовому хабу РФ за 1500 км від кордону

Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03
Торгівля людьми і відмивання грошей: поліція Польщі затримала українців
Сьогодні, 13:35
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

