Киргизстан засипало 20-сантиметровим шаром снігу (відео)

Сніговий шторм накрив високогірні пасовища Киргизстану

У високогірних районах Киргизстану червень розпочався зі справжньої зимової хуртовини. Найбільше дісталося Ат-Башинському району Наринської області, де висота снігового покриву подекуди сягнула 20 сантиметрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві медіа.

Повідомляється, що Ззмість літнього тепла регіон накрила потужна хуртовина. Комунальні служби та рятувальники переведені у посилений режим роботи.

Синоптики зазначають, що такі різкі зміни погоди у червні є рідкісними навіть для гірських районів країни. Місцевий Гідрометцентр зазначає, що у найближчі дні в Ат-Башинському районі та місті Нарин погода стабілізується, а зимова хуртовина поступово поступиться місцем літньому потеплінню. Сніговий покрив почне швидко танути завдяки денному сонцю.

🇰🇬 🏔 У високогірних районах Киргизстану випав сніг



На пасовищах Ат-Башинського району Нарынської області висота покриву сягнула 20 см pic.twitter.com/z7DkvK3ZOb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2026

«Главком» писав, що на більшості курортів Туреччини вже стартував пляжний сезон, а східна частина країни буквально потопала у снігу. Наприкінці травня у високогірних районах провінції Бінгьоль висота снігових кучугур усе ще сягає аномальних трьох метрів.

Нагадаємо, в Україні 5 червня хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Вночі дощі очікуються у західних та східних областях, вдень – по більшій частині країни, місцями з грозами. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні й північному сході вночі та вранці подекуди туман.