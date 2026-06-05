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Киргизстан засипало 20-сантиметровим шаром снігу (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Киргизстан засипало 20-сантиметровим шаром снігу (відео)
Посеред літа у Киргизстані випав сніг
фото з відкритих джерел

Сніговий шторм накрив високогірні пасовища Киргизстану

У високогірних районах Киргизстану червень розпочався зі справжньої зимової хуртовини. Найбільше дісталося Ат-Башинському району Наринської області, де висота снігового покриву подекуди сягнула 20 сантиметрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві медіа.

Повідомляється, що Ззмість літнього тепла регіон накрила потужна хуртовина. Комунальні служби та рятувальники переведені у посилений режим роботи.

Синоптики зазначають, що такі різкі зміни погоди у червні є рідкісними навіть для гірських районів країни. Місцевий Гідрометцентр зазначає, що у найближчі дні в Ат-Башинському районі та місті Нарин погода стабілізується, а зимова хуртовина поступово поступиться місцем літньому потеплінню. Сніговий покрив почне швидко танути завдяки денному сонцю.

«Главком» писав, що на більшості курортів Туреччини вже стартував пляжний сезон, а східна частина країни буквально потопала у снігу. Наприкінці травня у високогірних районах провінції Бінгьоль висота снігових кучугур усе ще сягає аномальних трьох метрів.

Нагадаємо, в Україні 5 червня хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Вночі дощі очікуються у західних та східних областях, вдень – по більшій частині країни, місцями з грозами. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні й північному сході вночі та вранці подекуди туман.

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Теги: літо снігопад погода Киргизстан

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