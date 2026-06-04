«Надрукуємо вам нове серце». Путін захотів першим отримати штучні органи

Pосійський диктатор вірить у технології біодруку та сподівається скористатися ними для продовження життя

Російський диктатор Володимир Путін вірить у перспективи біодруку людських органів та хоче стати першим пацієнтом, якому зможуть пересадити штучну печінку або інший створений у лабораторії орган. Про це розповів журналіст-розслідувач Андрій Захаров, повідомляє «Главком».

Донька Путіна та роль генетичних досліджень

Коментуючи інформацію про багатомільярдні інвестиції Кремля в дослідження технологій боротьби зі старінням, Захаров заявив, що ключову роль у цьому напрямку відіграє старша дочка Путіна Марія Воронцова.

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«Хто займається продовженням життя Путіна і як. Хто? Насамперед це його дочка Марія Воронцова, яка справді лікар, але зараз вона як лікарка курує, судячи з усього, важливий напрямок для самого Путіна. Вона курує генетику. Судячи з усього, Путіна турбує ідея спадкових хвороб, як зробити так, щоб вони не передавалися», – зазначив журналіст.

За його словами, одним із головних кураторів програми також є російський мільярдер Юрій Ковальчук. Захаров назвав його одним із найближчих соратників Путіна та людиною, яка має значний вплив на російського президента.

Ставка на біотехнології та продовження життя

Журналіст стверджує, що саме Ковальчук разом зі своїм братом Михайлом Ковальчуком, який очолює Національний дослідницький центр «Курчатовський інститут», просуває ідею використання новітніх біотехнологій для продовження життя.

«Ідея, на яку явно сподівається Путін та інші люди з його політбюро, у тому, щоб не просто [користуватися] методами традиційної медицини, які ми зараз усі маємо, а щоб замінили серце, печінку, умовно кажучи. Приблизно так, я думаю, Ковальчук і продав Путіну всю цю програму. Ми надрукуємо, Володимире Володимировичу, вам нове серце, нову печінку», – сказав Захаров.

За словами журналіста, Путін справді вірить у можливість появи таких технологій у найближчому майбутньому. «Судячи з усього, Путін хоче бути першим пацієнтом, який ляже на стіл, щоб йому штучну печінку поставили», — зазначив Захаров.

Нагадаємо, що зустріч Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна у вересні 2025 року викликала резонанс. Тоді мікрофон випадково зафіксував частину їхньої розмови про біотехнології та можливості продовження людського життя.

Зокрема, перекладач передав слова Путіна про те, що розвиток біотехнологій у майбутньому може дозволити людям замінювати органи та значно подовжувати тривалість життя.

Нагадаємо, 28 травня 2026 року газета The Wall Street Journal опублікувала матеріал про російську програму пошуку технологій продовження життя. За даними видання, призначені Кремлем науковці працюють над технологіями біодруку живих тканин та ксенотрансплантації. Російські дослідники заявляють про успіхи у створенні людської хрящової тканини та щитовидної залози миші, а також прогнозують можливість трансплантації надрукованих людських органів до 2030 року. Як писала WSJ, одним із керівників цієї програми є дочка Путіна Марія Воронцова.