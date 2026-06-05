У румунському порту Констанца вибухнув морський дрон: влада оголосила найвищий рівень тривоги (відео)

Влада повністю перекрила район біля нафтового термінала





Уранці 5 червня в одному з найбільших чорноморських портів – Констанці (Румунія) – пролунав потужний вибух. На території гавані вибухнув морський безпілотний апарат. Через загрозу влада терміново запровадила екстрені заходи безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на румунське видання Digi24.

За даними румунських медіа, об'єкт виявили ще близько 5:00 ранку. Він перебував неподалік нафтового термінала Oil Terminal та бази Румунського агентства з порятунку людського життя на морі.

Деталі інциденту та ліквідація наслідків

Після виявлення підозрілого катера район нафтового термінала негайно оточили підрозділи поліції, жандармерії та рятувальники. Доступ сторонніх осіб повністю заблокували. Румунські медіа припускають, що на борту апарата могли перебувати десятки кілограмів вибухівки.

⚡️🇷🇴 У районі румунського порту Констанца пролунав потужний вибух

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Сьогодні близько 10:30 поблизу будівель рятувального агентства ARSVOM та компанії Oil Terminal вибухнув підозрілий об'єкт, який, за словами очевидців, нагадував дрон. pic.twitter.com/ydbflyj1Hy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2026

Що відомо про походження дрона

Офіційного підтвердження приналежності безпілотника наразі немає, фахівці встановлюють його походження. Водночас місцеві ЗМІ, посилаючись на попередні дані аналізу, зазначають, що апарат може мати українське походження. Також залишається невідомим, як саме дрон зміг безперешкодно обійти оборонні системи та потрапити безпосередньо в акваторію порту.

Через надзвичайну ситуацію про інцидент негайно доповіли прем'єр-міністру Румунії та поінформували президента країни. Найближчим часом Міністерство внутрішніх справ Румунії проведе спеціальний брифінг, де оприлюднить перші офіційні висновки розслідування.

«Главком» писав, що через падіння російського безпілотника на житловий будинок Бухарест вживає рішучих дипломатичних та безпекових заходів.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії. Румунська влада заявила, що не мала достатньо часу для перехоплення російського безпілотника, який у ніч проти 29 травня влучив у житловий будинок у Галаці.

Також Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав саме російський дрон. На місці події працюють спеціалізовані бригади IGSU та інших структур МВС, румунської розвідувальної служби та румунської поліції.