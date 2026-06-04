Єврокомісія підготувала нові правила для українців після 2027 року

У Брюсселі хочуть продовжити тимчасовий захист, але одночасно обговорюють окремий підхід до чоловіків призовного віку

Європейський Союз готується продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців після березня 2027 року. Водночас у Брюсселі обговорюють можливі зміни до правил для чоловіків призовного віку. Про це повідомляє «Главком».

Питання продовження тимчасового захисту обговорили під час засідання Ради ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі 4 червня. За словами єврокомісара з питань міграції Магнуса Бруннера, більшість учасників підтримали ідею подальшого збереження цього механізму для громадян України.

«Рівно рік тому ми продовжили тимчасовий захист до березня 2027 року. Звичайно, ми обговорили це сьогодні. І думка була… в тому, що ми повинні продовжити тимчасовий захист», – заявив Бруннер.

Єврокомісар уточнив, що тепер Європейська комісія планує провести консультації з українською владою та державами-членами ЄС, які прийняли найбільшу кількість українських громадян після початку повномасштабної війни.

Окремо під час обговорення порушувалося питання щодо чоловіків призовного віку.

«Продовження тимчасового захисту є ключовим, але є різні підходи. Один з них полягає в тому, щоб ми виключили чоловіків віком від 23 до 60 років, тих, хто має призовний вік. І це також те, що українці хочуть, щоб ми зробили», – зазначив Бруннер.

За його словами, протягом найближчих тижнів Єврокомісія представить законодавчу пропозицію щодо продовження дії тимчасового захисту для українців.

Механізм тимчасового захисту діє в ЄС з 2022 року та дозволяє громадянам України легально проживати, працювати, навчатися та отримувати соціальну допомогу в країнах Євросоюзу без проходження стандартної процедури отримання притулку.

Нагадаємо, раніше Польща підтримала ідею обмежити автоматичне надання тимчасового захисту новим заявникам з числа українських чоловіків призовного віку. У Варшаві вважають, що такі особи можуть переходити на загальні міграційні правила, які застосовуються до інших іноземців. Водночас польська сторона наголосила, що не йдеться про депортацію чи примусове повернення громадян України.