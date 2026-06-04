Путін заявив, що мир і контроль над Донбасом не суперечать одне одному

Глава Кремля запевнив, що готовий до компромісів, але водночас не відмовляється від своїх територіальних вимог до України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не бачить суперечності між укладенням мирної угоди з Україною та встановленням повного контролю над Донбасом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ

Під час зустрічі з керівниками інформаційних агентств у Путіна запитали, що для нього є пріоритетом – контроль над усім Донбасом чи укладення мирної угоди. У відповідь глава Кремля заявив, що ці цілі нібито не суперечать одна одній.

«Одне іншого не виключає - контролювати весь регіон Донбасу й укласти угоду. Чому ви взяли, що це перебуває в протиріччі?» – сказав Путін.

Також російський диктатор вкотре заявив про нібито готовність Москви до мирного врегулювання війни. За його словами, Росія готова вести переговори та йти на компроміси, однак лише на умовах, які, за його твердженням, обговорювалися під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі.

«Ми готові піти на компроміси, про які говорили в Анкориджі. Треба, щоб на компроміси готова була піти й Україна», – заявив глава Кремля.

Водночас Путін не уточнив, про які саме компроміси йдеться. Окрім цього, він повторив свої традиційні заяви щодо ситуації на фронті. Зокрема, російський диктатор стверджував, що становище України нібито погіршується, а також згадав про мобілізацію та випадки дезертирства.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до мирних переговорів з Україною, однак не бачить готовності до діалогу з українського боку.

За словами Лаврова, Росія неодноразово заявляла про готовність вести переговори щодо врегулювання війни, однак, як стверджує глава російського МЗС, наразі немає сторони, з якою можна було б вести такий діалог.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до будь-якого формату переговорів, який може наблизити завершення війни. Зокрема, глава держави підтвердив готовність до прямих переговорів із Володимиром Путіним.