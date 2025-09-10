Головна Світ Соціум
МЗС Польщі: знайдено вісім дронів і залишки ракети

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
МЗС Польщі: знайдено вісім дронів і залишки ракети
Наразі триває розслідування
фото: PAP

У Польщі знайдено уламки дронів і ракети після порушення повітряного простору

У Польщі знайдено вісім безпілотників та залишки ракети після нічного авіаудару. За інформацією МЗС країни, більшість уламків виявили у Люблінському воєводстві. Загалом польські служби зафіксували 19 порушень повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, на території Польщі було виявлено уламки восьми безпілотників, а також фрагменти ракети. Більшість знахідок припала на Люблінське воєводство, де дрони виявили у селах Чесніки, Чоснувка, Вирики, Колонія Кривовежська, Вогинь, Вигалев та Великі Лані.

Один із дронів врізався у житловий будинок у селі Вирики Воля, пошкодивши дах та автомобіль. На щастя, літня пара, яка там мешкала, не постраждала, оскільки перебувала далеко від будинку, доглядаючи за худобою. Через інцидент у двох школах гміни Вирики було скасовано заняття.

Фрагменти безпілотників також виявили в Лодзькому та Вармінсько-Мазурському воєводствах.

Під час звернення до Сейму прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що служби зафіксували загалом 19 порушень повітряного простору країни. Він зазначив, що вперше атаку було здійснено з території Білорусі, а не України. За словами прем'єра, підтверджено збиття трьох безпілотників.

Поліція Любліна підтвердила, що один із пошкоджених дронів, знайдений на полі поблизу міста Чоснувка, мав на собі кириличні написи. Наразі триває розслідування.

Як відомо, російський безпілотник впав на житловий будинок у польському селі Вирики-Воля поблизу Влодави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Унаслідок падіння безпілотника було пошкоджено дах будинку та автомобіль. Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Теги: Польща безпілотник

