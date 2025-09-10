МЗС Польщі: знайдено вісім дронів і залишки ракети

У Польщі знайдено уламки дронів і ракети після порушення повітряного простору

У Польщі знайдено вісім безпілотників та залишки ракети після нічного авіаудару. За інформацією МЗС країни, більшість уламків виявили у Люблінському воєводстві. Загалом польські служби зафіксували 19 порушень повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, на території Польщі було виявлено уламки восьми безпілотників, а також фрагменти ракети. Більшість знахідок припала на Люблінське воєводство, де дрони виявили у селах Чесніки, Чоснувка, Вирики, Колонія Кривовежська, Вогинь, Вигалев та Великі Лані.

Один із дронів врізався у житловий будинок у селі Вирики Воля, пошкодивши дах та автомобіль. На щастя, літня пара, яка там мешкала, не постраждала, оскільки перебувала далеко від будинку, доглядаючи за худобою. Через інцидент у двох школах гміни Вирики було скасовано заняття.

Фрагменти безпілотників також виявили в Лодзькому та Вармінсько-Мазурському воєводствах.

Під час звернення до Сейму прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що служби зафіксували загалом 19 порушень повітряного простору країни. Він зазначив, що вперше атаку було здійснено з території Білорусі, а не України. За словами прем'єра, підтверджено збиття трьох безпілотників.

Поліція Любліна підтвердила, що один із пошкоджених дронів, знайдений на полі поблизу міста Чоснувка, мав на собі кириличні написи. Наразі триває розслідування.

