Українські оператори дронів уразили 100 тисяч окупантів

За неповний рік роботи угруповання українських дронів також уразило сотні танків, засобів ППО та майже 30 тисяч ворожих безпілотників

За 358 днів роботи угруповання Сил безпілотних систем також знищило сотні танків, засобів ППО та десятки тисяч ворожих безпілотників

Угруповання Сил безпілотних систем подолало позначку у 100 тис. підтверджених втрат особового складу російської армії від початку своєї бойової роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Сил безпілотних систем.

Як зазначається, угруповання СБС було створене 11 червня 2025 року. Станом на сьогодні, через 358 діб після початку бойової роботи, його підрозділи зафіксували 100 тис. уражень живої сили противника.

«11 червня 2025 року було створено угруповання Сил безпілотних систем. Сьогодні, рівно через 358 діб від початку його бойової роботи, підрозділи угруповання подолали позначку у 100 000 підтверджених втрат живої сили противника», – йдеться у повідомленні.

У СБС уточнили, що до статистики включені як безповоротні, так і санітарні втрати. Кожен випадок підтверджений відповідними матеріалами та внесений до військової системи ситуаційної обізнаності «Дельта».

У пресслужбі наголосили, що такого результату вдалося досягти завдяки щоденній роботі операторів безпілотників, розвідників, аналітиків та інших військовослужбовців, які беруть участь у зниженні бойового потенціалу російських військ.

Крім втрат особового складу, Сили безпілотних систем оприлюднили дані щодо ураженої техніки противника.

За даними СБС, від початку роботи підрозділи уразили 248 засобів протиповітряної оборони, 817 танків, 1379 бойових броньованих машин, 4890 артилерійських систем, 342 самохідні артилерійські установки та 281 реактивну систему залпового вогню.

Також українські військові уразили 26 430 одиниць логістичної техніки, 29 903 розвідувальні безпілотники, 7633 дрони типу Shahed та «Гербера», а також 13 літаків і гелікоптерів. Окремо в СБС повідомили про знищення 10 848 позицій і точок запуску ворожих операторів безпілотних літальних апаратів.

До слова, близько €1,6 млрд європейські країни направили з початку року в Україну на закупівлю та виробництво дронів. Цей показник уже перевищив сумарні обсяги «дронових» асигнувань за весь минулий рік.