На Землю падає 600-кілограмова конструкція NASA: чи є небезпека

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Ілюстрація двох зондів Ван Аллена NASA, що обертаються навколо Землі
фото: NASA

Згідно з прогнозами NASA, космічний апарат не повинен завдати шкоди 

Сьогодні, 11 березня 2026 року, завершується місія з вивчення «щита» Землі. Космічний апарат Van Allen Probe A вагою близько 600 кг має увійти в щільні шари атмосфери. Вчені NASA розповіли, куди можуть впасти уламки та чи є привід для паніки, інформує «Главком».

За словами експертів, великий супутник NASA повернеться на Землю після майже 14 років перебування на орбіті.

Супутник запустили у 2012 році. Понад десять років він працював у самому «пеклі» – радіаційних поясах Ван Аллена, що оточують нашу планету. Завдяки йому людство дізналося, як сонячні шторми впливають на супутники та електромережі на Землі.

«NASA очікує, що більша частина космічного корабля згорить під час проходження через атмосферу, але деякі компоненти, як очікується, переживуть повернення в атмосферу», – написали представники NASA. 

Експерти кажуть, що ризик заподіяння шкоди будь-кому на Землі дуже низький.

«Ризик травмування – близько 0,02% – враховує той факт, що вода покриває близько 70% поверхні Землі. Тож будь-які частини, які переживуть повернення у земну атмосферу, ймовірно, впадуть у відкритий океан, а не приземляться в місті чи навколо нього», – зазначають науковці.

«Главком» писав, SpaceX хоче розмістити в космосі центри обробки даних для штучного інтелекту. Компанія вважає, що її новий задум допоможе обробляти дедалі більші обсяги інформації, необхідні для розвитку ШІ-технологій.

SpaceX вже звернулася до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) із проханням дозволити запуск до одного мільйона супутників для створення мережі орбітальних дата-центрів навколо Землі. За задумом компанії, супутники отримуватимуть енергію від Сонця та охолоджуватимуться природним шляхом у космосі без використання води. Якщо задум вдасться, така система буде дешевшою та екологічнішою за наземні дата-центри.

До слова, компанія Ілона Маска Starlink у 2026 році почне змінювати розташування своїх супутникових угрупувань. Компанія планує знизити висоту орбіти всіх апаратів для зменшення ризиків у навколоземному просторі. 

 

космос NASA Планета Земля

