На Землю падає 600-кілограмова конструкція NASA: чи є небезпека

Ілюстрація двох зондів Ван Аллена NASA, що обертаються навколо Землі

Згідно з прогнозами NASA, космічний апарат не повинен завдати шкоди

Сьогодні, 11 березня 2026 року, завершується місія з вивчення «щита» Землі. Космічний апарат Van Allen Probe A вагою близько 600 кг має увійти в щільні шари атмосфери. Вчені NASA розповіли, куди можуть впасти уламки та чи є привід для паніки, інформує «Главком».

За словами експертів, великий супутник NASA повернеться на Землю після майже 14 років перебування на орбіті.

Супутник запустили у 2012 році. Понад десять років він працював у самому «пеклі» – радіаційних поясах Ван Аллена, що оточують нашу планету. Завдяки йому людство дізналося, як сонячні шторми впливають на супутники та електромережі на Землі.

«NASA очікує, що більша частина космічного корабля згорить під час проходження через атмосферу, але деякі компоненти, як очікується, переживуть повернення в атмосферу», – написали представники NASA.

Експерти кажуть, що ризик заподіяння шкоди будь-кому на Землі дуже низький.

«Ризик травмування – близько 0,02% – враховує той факт, що вода покриває близько 70% поверхні Землі. Тож будь-які частини, які переживуть повернення у земну атмосферу, ймовірно, впадуть у відкритий океан, а не приземляться в місті чи навколо нього», – зазначають науковці.

