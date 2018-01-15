Над Північним морем перехопили два російські бомбардувальники

Перехоплення російських бомбардувальників військово-повітряними силами НАТО останніми роками почастішали

Два бельгійських літаки-винищувачі F-16 із військової бази поблизу містечка Флорен зранку 15 січня перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 під час їхнього перельоту над Північним морем з північного заходу Нідерландів, повідомили у Twitter бельгійські повітряні сили. [READ_MORE] Vandaag hebben 2 #F16 @BeAirForce



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Перехоплення російських бомбардувальників військово-повітряними силами НАТО останніми роками почастішали

Два бельгійських літаки-винищувачі F-16 із військової бази поблизу містечка Флорен зранку 15 січня перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 під час їхнього перельоту над Північним морем з північного заходу Нідерландів, повідомили у Twitter бельгійські повітряні сили.

Vandaag hebben 2 #F16 @BeAirForce met succes twee Russische TU-160 Blackjack-bommenwerpers in de NL verantwoordelijkheidzone @NATO-luchtruim boven de Noordzee onderschept. Dankzij supersonische vlucht konden de Belgische #F16 hun missie volbrengen, en zo uw #Security garanderen. pic.twitter.com/cS2pOfuUV7 — Belgian Air Force (@BeAirForce) January 15, 2018

Як повідомляє газета Le Soir, бельгійські пілоти, «успішно завершили» візуальну ідентифікацію двох російських літаків у повітряному просторі НАТО, що перебуває під контролем нідерландських Збройних сил.

Водночас зранку 15 січня британські Королівські повітряні сили також здійняли в повітря два своїх літаки-винищувачі Typhoon із авіабази Шотландії для перехоплення тих самих російських літаків, які, як повідомляють британські ЗМІ, здатні нести ядерну зброю й наближалися до повітряного простору Великої Британії.

Минулого тижня чергування й керування контролем повітряного простору над Бельгією, Нідерландами та Люксембургом перейшло до бельгійців.

Ці чергування регулюються угодою, що була укладена між трьома країнами Бенілюксу, включно із Люксембургом, і яка набула чинності на початку 2017 року.

Перехоплення російських бомбардувальників військово-повітряними силами НАТО останніми роками почастішали. Подібні вильоти назустріч російській авіації, яка здійснює провокативні вторгнення чи наближення до повітряного простору НАТО, відновилися після тривалого періоду затишшя, який настав після завершення Холодної війни.

Джерело: Радіо Свобода