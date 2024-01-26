Населення Німеччини через наплив мігрантів сягнуло нового рекорду

Найбільший приріст населення країни відбувся у 2022 році, коли українці тікали від війни

За даними німецького статистичного відомства, протягом 2023 року населення Німеччини зросло на 300 тис – до рекордних 84,7 млн осіб. Низький рівень народжуваності та старіння населення компенсувала міграція в країну, пише DW.

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Зазначається, що зростання зберіглося на рівні середнього темпу, який спостерігався між 2012 і 2021 роками. Воно було набагато меншим, ніж у 2022 році, коли було зафіксовано велике збільшення населення приблизно на 1,1 млн осіб, в основному через приплив українців, які тікали від вторгнення Росії.

Як і в інші роки, чиста міграція, або баланс між людьми, які емігрували та іммігрували, була рушійним фактором зростання населення, враховуючи поступове зменшення чисельності населення Німеччини. Населення самої Німеччини постійно скорочується протягом десятиліть.

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У країні зафіксували чисту міграцію десь між 680 і 710 тис осіб, що приблизно вдвічі перевищує чисте зростання населення. Як і в усі роки після возз’єднання Німеччини, у 2023 році баланс народжуваності та смертності знову був негативним, оскільки людей померло більше, ніж народилося.

Нагадаємо, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун заявив, що для підвищення рівня народжуваності в Україні треба створити пристойні умови життя для людей. Демограф підкреслив, що ефективний ринок праці та рівень зарплатні – один із чинників, який вливає на рішення щодо кількості дітей, яких планує мати сім’я.

Як повідомлялося, через війну є загроза перетворення України на безлюдну Монголію, оскільки населення нашої країни стрімко скорочується.