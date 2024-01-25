Німеччина анонсувала нову військову допомогу Україні

Військова допомога Німеччини Україні у 2024 році становитиме понад 7 млрд євро

У 2024 році внеском Берліну будуть додаткові зенітні комплекси IRIS-T і зенітні самохідки Gepard

У 2024 році Німеччина планує навчити не менше 10 тис. українських військових, а також активно постачати Україні військову техніку. Зокрема планується до передачі щонайменше 80 танків Leopard 1. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Tagesspiegel.

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Він зазначив, що основним пріоритетом зараз залишається надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Німеччина стоїть на чолі коаліції, яка цим займається. У 2024 році внеском Берліну будуть додаткові зенітні комплекси IRIS-T і зенітні самохідки Gepard.

«Ми покриваємо найнагальніші потреби України тут і зараз за допомогою зброї, матеріалів і навчання», – сказав Пісторіус, додавши, що Німеччина повинна прискорити виробництво озброєнь.

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Окрім систем ППО, у 2024 році Україна отримає від Німеччини низку іншої військової техніки:

80+ танків Leopard 1;

Артилерія та боєприпаси до неї;

бронетранспортери;

інженерні танки;

мостоукладчики;

450 бронеавтомобілів;

системи розмінування;

безпілотники, радари та системи розвідки.





Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань.