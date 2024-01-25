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Німеччина анонсувала нову військову допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина анонсувала нову військову допомогу Україні
Військова допомога Німеччини Україні у 2024 році становитиме понад 7 млрд євро
фото з відкритих джерел

У 2024 році внеском Берліну будуть додаткові зенітні комплекси IRIS-T і зенітні самохідки Gepard

У 2024 році Німеччина планує навчити не менше 10 тис. українських військових, а також активно постачати Україні військову техніку. Зокрема планується до передачі щонайменше 80 танків Leopard 1. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Tagesspiegel.

Він зазначив, що основним пріоритетом зараз залишається надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Німеччина стоїть на чолі коаліції, яка цим займається. У 2024 році внеском Берліну будуть додаткові зенітні комплекси IRIS-T і зенітні самохідки Gepard.

«Ми покриваємо найнагальніші потреби України тут і зараз за допомогою зброї, матеріалів і навчання», – сказав Пісторіус, додавши, що Німеччина повинна прискорити виробництво озброєнь.

Окрім систем ППО, у 2024 році Україна отримає від Німеччини низку іншої військової техніки:

  • 80+ танків Leopard 1;
  • Артилерія та боєприпаси до неї;
  • бронетранспортери;
  • інженерні танки;
  • мостоукладчики;
  • 450 бронеавтомобілів;
  • системи розмінування;
  • безпілотники, радари та системи розвідки.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань.

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Теги: Німеччина військова техніка

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