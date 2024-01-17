Що відбувається із населенням Китаю: NYT змалював невтішний сценарій

Населення Китаю скоротилося на 2 млн. осіб





Чисельність населення Китаю в 2023 році скоротилася на 2,08 млн. осіб – до 1,4 млрд. громадян. Скорочення та старіння населення дуже непокоїть Пекін. Це тисне на людей працездатного віку та сповільнює економіку, яка надто сильно постраждала під час пандемії коронавірусу. Про це із посиланням на повідомлення Державного статистичного управління КНР пише The New York Times.

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Зокрема за рік влада Піднебесної зареєструвала в країні 9,02 млн новонароджених, померло 11,10 млн осіб. Коефіцієнти народжуваності та смертності склали 6,39 та 7,87 проміле відповідно.

Чисельність чоловічого населення Китаю досягла 720,32 млн осіб (скорочення на 0,2%), жіночого – 689,35 млн осіб (зменшення на 0,04%). Частка громадян працездатного віку (від 16 до 59 років) становила 61,3% - на 0,7 процентного пункту менше, ніж у 2022 році. У країні налічується 216,76 млн осіб віком від 65 років, кількість яких збільшилася на 3,3%.

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The New York Times

«Китайські жінки уникали шлюбу та дітей такими швидкими темпами, що населення Китаю у 2023 році скоротилося другий рік поспіль. В уряді хвилюються через швидке старіння населення країни та її економічне майбутнє. Скорочення та старіння населення непокоїть Пекін, оскільки це виснажує людей працездатного віку, що необхідні йому для підтримки економіки. Демографічна криза, яка настала раніше, ніж будь-хто очікував, уже завдає напруги слабкій та недофінансованій системі охорони здоров’я та пенсійному забезпеченню», – зазначає The New York Times.

Згідно з статистикою Державного статистичного управління КНР, у 2023 році населення міст КНР зросло на 1,2%, до 932,67 млн ​​осіб. У сільській місцевості мешкають 477 млн ​​осіб (скорочення на 2,8%). Так, 2022 року населення Китаю почало скорочуватися вперше за останні 60 років. За 12 місяців його чисельність зменшилась на 850 тис. осіб.

Жінки та рівність у суспільстві

Лідер Китаю Сі Цзіньпін давно говорив про необхідність повернення жінок до більш традиційних ролей у домі. Нещодавно він закликав урядовців сприяти «культурі шлюбу та народження дітей» і впливати на те, щоб молодь думала про «любов і шлюб, народжуваність і сім’ю».

Але експерти стверджують, що в цих зусиллях бракує будь-яких спроб реально вирішити цю проблему, що уже сформувала погляди жінок на виховання дітей: зокрема йдеться про глибоко вкорінену гендерну нерівність у китайському суспільстві. Закони Китаю, покликані захищати жінок та їхню власність, а також гарантувати, що до них ставляться рівноправно, також зазнали невдачі.

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«Жінки все ще не відчувають себе достатньо впевненими, щоб мати дітей у нашій країні», – сказала Рашель Чен, фахівець із соціальних медіа з південної провінції Гуандун. Вона була одружена п'ять років і сказала, що не збирається народжувати дитину. «Схоже, що урядова політика народжуваності спрямована лише на народження дітей, але не захищає людину, яка народжує», – сказала вона. «Це не захищає права та інтереси жінок».

Жінки в Китаї сьогодні мають кращу обізнаність про свої права завдяки зростанню пропаганди проти сексуальних домагань і дискримінації на робочому місці. Влада намагалася змусити замовкнути феміністичний рух Китаю, але його ідеї про рівність залишаються поширеними.

Пропагандистські кампанії та спонсоровані державою заходи спонукають молодих людей одружуватися та народжувати дітей. Державні ЗМІ теж постійно закликають китайську молодь взяти участь у «омолодженні нації». До слова, у Китаї не заведено, щоб неодружені пари або одна людина мали дітей.

До слова, у 2022 році населення Індії перевищувало населення Китаю на п'ять мільйонів осіб. Кількість мешканців КНР скоротилася вперше з 1960-х років. Такі підрахунки оприлюдила організація World Population Review, пише Bloomberg.

За даними World Population Review, Індія випередила Китай за чисельністю населення: наприкінці 2022 року там проживали 1,417 мільярда людей – на п'ять мільйонів більше, ніж у КНР.

Напередодні влада Китаю повідомила, що у 2022 році населення країни вперше з 1960-х років скоротилося порівняно з попереднім роком на 850 тисяч людей. За даними державного статистичного управління КНР, зараз у країні проживають понад 1,411 мільярда людей.За оцінками World Population Review, станом на 18 січня населення Індії досягло 1,423 мільярда людей. Інша дослідна організація Macrotrends стверджує, що в Індії проживає 1,428 мільярда людей.