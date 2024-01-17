Як зупинити стрімке скорочення населення України: відповідь демографа

Демограф переконаний, що чисельність країни все одно буде скорочуватися, але влада може сповільнити цей процес

Для підвищення народжуваності в Україні потрібно забезпечити людям гідні умови життя

Для підвищення рівня народжуваності в Україні треба створити пристойні умови життя для людей. Про це в інтерв’ю «ТСН» заявив Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи.

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Демограф підкреслив, що ефективний ринок праці та рівень зарплатні – один із чинників, який вливає на рішення щодо кількості дітей, яких планує мати сім’я. Він додав, що важливою є і можливість отримати відповідну якісну медичну допомогу.

«Щоб підвищити рівень народжуваності в Україні потрібно виконати найголовніший чинник – створити людям пристойні умови життя. Вони мають отримати доступ до задоволення базових потреб – енергопостачання, вода, тепло, зв’язок та інше», – наголосив експерт.

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Гладун підкреслив, що війна значно погіршила доступ до таких потреб та до соціальної інфраструктури – дитсадків, шкіл, медичних закладів. Він нагадав, що більшість із них, у зоні ведення бойових дій, зруйновані, і їх використання у подальшому викликає багато запитань.

«Якщо з цим нічого не робити, то висновки невтішні – чисельність населення у таких регіонах буде шалено скорочуватися», – заявив демограф.

Олександр Гладун додав, що змінити ситуацію вдасться, якщо ж вживати певні заходи, однак скорочення чисельності населення однаково буде, хоч і не такими стрімкими темпами.

Нагадаємо, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова називала чотири причини, через які в нашій країні відбувається скорочення чисельності населення. Вона висловлювала переконання, що демографічні прогнози для України невтішні.