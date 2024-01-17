Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла

Серед поранених військових немає, всі цивільні

Увечері 16 січня російські загарбники завдали удару по Харкову, унаслідок чого постраждало 17 осіб. Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, 12 осіб госпіталізовано та перебувають у лікарнях.

«У тяжкому стані дві жінки. 12 людей також госпіталізовано, перебувають у лікувальному закладі в середньому та легкому стані», – написав начальник ОВА.

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Лікарі допомогли на місці трьом людям, які відмовилися від госпіталізації.

«Три людини від госпіталізації відмовилися, їм було надано медичну допомогу на місці», – написав Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов назвав удар росіян терористичним та підтвердив кількість постраждалих.

«Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждали щонайменше десять житлових будинків, і це тільки за попередньою інформацією. Зранку департамент ЖКГ обстежить периметр сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація. Постраждалих на даний момент 17 осіб, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато», – написав в своєму Telegram-каналі очільник Харкова.

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Як повідомив керівник харківської поліції Володимир Тимошко, росіяни також пошкодили лікарню навпроти будинку.

«Серед поранених військових немає, всі цивільні. Потрапляння по цивільному об'єкту, в якому живуть звичайні жителі Харкова, у центрі, який знову вказує на те, що це терористичний акт, зроблений з метою залякування та знищення населення. Це геноцид. Це будинок старої забудови», – сказав Тимошко.

Як повідомлялося, увечері 16 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. Росія завдала удару двома ракетами – попередньо це були С-300.