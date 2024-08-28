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Насилля та несплата аліментів: Дуров утрапив у новий скандал

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Насилля та несплата аліментів: Дуров утрапив у новий скандал
Раніше Дуров заявляв, що має понад 100 біологічних дітей по всьому світу
фото з відкритих джерел

Жінка стверджує, що Дуров нібито застосував фізичне насильство до їхнього молодшого сина

Ірина Болгар подала до суду на засновника Telegram Павла Дурова. Вона називає себе матір'ю його трьох дітей. Про це повідомляє Forbes.

У позові жінка стверджує, що Дуров нібито застосував фізичне насильство до їхнього молодшого сина. Повідомляється, що позов було подано через місяці після того, як бізнесмен перестав виплачувати їй аліменти.

Жінка заявляє, що у період з 2021 по 2022 рік Дуров нібито п'ять разів застосував насильство до їхнього маленького сина. Внаслідок цього дитина отримала травми, у тому числі струс мозку, також у нього з'явилися проблеми зі сном та тривожність.

Адвокат Дурова відмовився від коментарів. Адвокат Болгар заявив, що у червні 2024 року вона також подала до Дурова цивільний позов про аліменти. За її словами, Дуров перестав виплачувати їй 150 тис. євро на місяць як аліменти.

Раніше стало відомо, що власник месенджера Telegram Павло Дуров допоміг понад сотні пар у 12 країнах завести дітей. Він став донором сперми та має понад 100 біологічних дітей.

Нагадаємо, Дурова затримали спецслужби Франції у паризькому аеропорту Ле Бурже. Бізнесмен прибув до країни Азербайджану. Його було оголошено у міжнародний розшук незадовго до приземлення борту. Бізнесмена звинуватили у  відмові від співпраці з питань кібер- та фінансових злочинів у Telegram. Він все ще перебуває під вартою, а от його супутницю уже випустили.

Як повідомлялося, спецслужби ОАЕ та Франції спільно зламали телефон співзасновника Telegram Павла Дурова ще у 2017 році.

До слова, у 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим за ланчем. Під час зустрічі лідер Франції пропонував бізнесмену перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.

Читайте також: Засновника Telegram Павла Дурова обвинувачують у 12 злочинах
Теги: Павло Дуров дитина домашнє насильство суд жінка

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