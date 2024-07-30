Олімпіада-2024: бронзовий медаліст у цікавий спосіб дізнався стать майбутньої дитини

Кохана спортсмена стояла на трибунах і тримала у руках плакат з написом

Американський плавець Раян Мерфі, який завоював бронзову медаль Олімпіади-2024 в Парижі на дистанції 100 метрів на спині, дізнався стать своєї майбутньої дитини одразу після змагання. Про це пише американське видання Today.

Як зазначається, під кінець запливу його дружина Бріджит Контінен розкрила стать їхньої майбутньої дитини. Кохана спортсмена стояла на трибунах і тримала у руках плакат з написом: «Раяне, у нас дівчинка!». Згодом Мерфі помітили на трибунах, де він обіймав свою дружину.

«Я повертався назад, а Бріджит тримала табличку з написом «Раян, у нас дівчинка». Це був перший раз, коли я дізнався стать дитини. Ми думали, що буде хлопчик. І всі, з ким ми розмовляли, думали, що буде хлопчик», – розповів Мерфі.

Кохана спортсмена стояла на трибунах і тримала у руках плакат з написом

Відзначимо, що бронзова медаль Олімпіади-2024 стала для Раяна Мерфі сьомою. Це робить його одним з найбільш титулованих олімпійських спортсменів усіх часів.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував на сайті фотографію бразильського серфінгіста Габріеля Медини, назвавши цей образ одним із найяскравіших на Олімпійських іграх. На знімку спортсмен здійнявся над водою.