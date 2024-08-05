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Вбивство Фаріон. Батько підозрюваного прокоментував рішення суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вбивство Фаріон. Батько підозрюваного прокоментував рішення суду
Федір Зінченко не вірить, що вбивство Фаріон здійснив його син
фото: скріншот з відео

Федір Зінченко очікував, що Львівський апеляційний суд залишить без змін запобіжний захід для його сина

Батько підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Федір Зінченко не вірить у те, що його син В’ячеслав скоїв цей злочин. Про це він заявив в коментарі Новини.LIVE.

Журналісти запитали батька, чи зміг син вчинити злочин, на що чоловік відповів:

«Вважаю, ні. Він виховувався по-іншому. У нас з дружиною педагогічна освіта. Дружина в школі працює вже багато років, я маю освіту тренера, викладача. На жаль, не працюю зараз. Він займався футболом, хотів стати футболістом. Не вийшло – з огляду на деякі речі. Щоб скоїти таке – мало б бути якесь підґрунтя».

Також Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка. Федір Зінченко заявив, що очікував таке рішення суду.

«Я очікував, що воно так буде, бо ми не зі Львова, на жаль. Була така можливість і ми її використали», – сказав тато підозрюваного.

До того ж чоловік додав, що йому не дозволили побачитися з сином.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 липня, Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Фігуранта триматимуть під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня.

Раніше, 26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Його триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави. Адвокат В’ячеслава Зінченка планував подавати апеляцію на рішення суду.

Як повідомлялося, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  Того ж вечора  колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

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Теги: суд підозра Ірина Фаріон Львів вбивство

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