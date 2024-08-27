Франція продовжила арешт Дурова ще на 48 годин

24 серпня французькі правоохоронці затримали засновника Telegram Павла Дурова в аеропорту під Парижем

Після того, як встановлений термін сплине, Дурова повинні або звільнити, або висунути йому обвинувачення

Суд у Парижі продовжив термін тримання під вартою засновника месенджера Telegram Павла Дурова ще на 48 годин. Про це повідомляє France24.

Як повідомили у паризькій прокуратурі, у понеділок увечері наказ про затримання Дурова був продовжений на 48 годин.

Після того, як встановлений термін сплине, Дурова повинні або звільнити, або висунути йому обвинувачення.

Нагадаємо, 24 серпня французькі правоохоронці затримали засновника Telegram Павла Дурова в аеропорту під Парижем.

Ордер на арешт Дурова видали у рамках попереднього розслідування, подробиці цього розсліжування офіційні особи не розголошують.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції ніяк не вплине на роботу додатка в Україні. Про це він заявив під час форуму «Україна 2024. Незалежність» .