Вибухи у Сумах та атака дронів на Білгородщину: головне за ніч

Цієї ночі знову були вибухи у Сумах

Вночі Суми знову були під російськими обстрілами

У Сумах знову лунали вибухи. Байден зробив заяву щодо Трампа. У Росії було чути вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Байден сумнівається, що передача влади у США буде мирною, якщо Трамп програє

Президент США Джо Байден висловив занепокоєння щодо можливості мирної передачі влади в разі поразки Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. Про це він заявив у інтерв'ю CBS News, яке стало першим після оголошення про його рішення не брати участь у виборах.

США не знали про операцію у Курській області заздалегідь

Речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр підтвердила, що США не були попереджені про операцію в Курській області перед її проведенням. Однак адміністрація США планує звернутися до України для отримання детальної інформації про мету і характер прориву. Про це Жан Пʼєр повідомила під час брифінгу у Білому домі.

Масована атака безпілотників на Білгородщину: є тяжко поранені

Губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков звинуватив Збройні Сили України у потужній атаці безпілотників на регіон. За його словами, внаслідок атаки двоє людей отримали осколкові поранення та були госпіталізовані. Крім того, повідомляється про численні руйнування житлових будинків та пошкодження чотирьох автомобілів. Зокрема, Гладков стверджує, що ударів було завдано по селу Ясні Зорі. Серед постраждалих – жінка з мінно-вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями.

У Сумах пролунали вибухи

Сьогодні, 7 серпня, о 22:06 Сумах було чутно перші вибухи. Причини та наслідки поки що невідомі. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.