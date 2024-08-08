Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи у Сумах та атака дронів на Білгородщину: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вибухи у Сумах та атака дронів на Білгородщину: головне за ніч
Цієї ночі знову були вибухи у Сумах
Фото з відкритих джерел

Вночі Суми знову були під російськими обстрілами

У Сумах знову лунали вибухи. Байден зробив заяву щодо Трампа. У Росії було чути вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 серпня, щоб ви були в курсі подій. 

Байден сумнівається, що передача влади у США буде мирною, якщо Трамп програє

 Президент США Джо Байден висловив занепокоєння щодо можливості мирної передачі влади в разі поразки Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. Про це він заявив у інтерв'ю CBS News, яке стало першим після оголошення про його рішення не брати участь у виборах.

США не знали про операцію у Курській області заздалегідь

Речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр підтвердила, що США не були попереджені про операцію в Курській області перед її проведенням. Однак адміністрація США планує звернутися до України для отримання детальної інформації про мету і характер прориву. Про це Жан Пʼєр  повідомила під час брифінгу у Білому домі.

Масована атака безпілотників на Білгородщину: є тяжко поранені

Губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков звинуватив Збройні Сили України у потужній атаці безпілотників на регіон. За його словами, внаслідок атаки двоє людей отримали осколкові поранення та були госпіталізовані. Крім того, повідомляється про численні руйнування житлових будинків та пошкодження чотирьох автомобілів. Зокрема, Гладков стверджує, що ударів було завдано по селу Ясні Зорі. Серед постраждалих – жінка з мінно-вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями.

У Сумах пролунали вибухи

Сьогодні, 7 серпня, о 22:06 Сумах було чутно перші вибухи. Причини та наслідки поки що невідомі. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. 

Теги: жінка поранення Суми обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лікідація наслідків російської атаки
Обстріл Києва: росіяни влучили в будинок, є загиблий, чути крики людей (відео)
8 липня, 12:37
Терорист підірвав себе в кафе Сомалі під час перегляду Євро-2024: десятки загиблих
Терорист підірвав себе в кафе Сомалі під час перегляду Євро-2024: десятки загиблих
15 липня, 04:52
Трамп отримав поранення під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії
Замах на Трампа: лікар оцінив тяжкість травми політика
21 липня, 09:48
Окупант заробив на війні шість мільйонів рублів
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21 липня, 20:13
Замах на Трампа розслідували ФБР і Секретна служба
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
27 липня, 06:40
В адміністрації президента США засудили вчорашній ракетний обстріл стадіону на Голанських висотах
Адміністрація Байдена засуджує ракетний обстріл стадіону в Ізраїлі
28 липня, 01:52
Слідчі розпочали кримінальне провадження за службову недбалість
Внаслідок падіння дерева у столичному парку Шевченка загинула людина
30 липня, 23:25
Зловмисником виявився 48-річний місцевий мешканець
У Херсоні чоловік кинув гранату в натовп: загинула людина
31 липня, 23:42
Загинула дружина, постраждав син: у Білій Церкві чоловік підірвав гранату
Загинула дружина, постраждав син: у Білій Церкві чоловік підірвав гранату
2 серпня, 15:06

Події в Україні

Втрати ворога станом на 8 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вибухи у Сумах та атака дронів на Білгородщину: головне за ніч
Вибухи у Сумах та атака дронів на Білгородщину: головне за ніч
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Дрони та артилерія: численні російські удари по Сумщині протягом дня
Дрони та артилерія: численні російські удари по Сумщині протягом дня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Ситуація в Курську. Російські пропагандисти визнали катастрофу
54K
Білий дім прокоментував бої в Курській області
30K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
26K
Бої у Курській області: Путін через добу відреагував
22K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
19K
Норвегія змінила соцвиплати для українських біженців: скільки грошей можна отримати

Новини

Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Сьогодні, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпаді-2024
Сьогодні, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці на цей момент
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua