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Що відбувається всередині НАТО? Альянс скасовує саміт і скорочує зустрічі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Що відбувається всередині НАТО? Альянс скасовує саміт і скорочує зустрічі
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте применшив значення того, що саміт скасували
фото: AP

Скасування саміту лідерів відбувається на тлі напруженості всередині Альянсу

НАТО скорочує кількість зустрічей високого рівня та не проводитиме наступного року саміт лідерів в Албанії, як планувалося раніше. Про це пише Associated Press, інформує «Главком».

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що «спільної позиції щодо дати проведення саміту поки що немає, але точно не у 2027 році». Водночас, за його словами, якщо саміт відбудеться у 2028 році, то його прийматиме столиця Албанії Тирана.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте применшив значення того, що саміт скасували, адже їх, мовляв, проводять «тоді, коли вони потрібні». Тож наступна зустріч відбудеться, «коли в цьому виникне потреба».

Крім зустрічі лідерів, скасовують і зустрічі нижчого рівня. Так, міністри оборони країн НАТО зазвичай зустрічаються в жовтні, однак минулого місяця їхнього саміту не відбулися, і жодної такої зустрічі не заплановано на жовтень 2027 року. Також міністри закордонних справ наступного року матимуть лише одну заплановану зустріч замість двох.

Скасування саміту лідерів відбувається на тлі напруженості всередині НАТО щодо оборонних витрат, Ірану та війни в Україні. Зокрема, Албанію критикували за недосягнення цільового показника щодо витрат.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що серед європейських лідерів посилюється розуміння необхідності членства України в НАТО. За його словами, союзники дедалі частіше наголошують, що українська армія здатна суттєво зміцнити оборонні можливості Альянсу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що європейські країни погодили декларацію про гарантії безпеки для України. 13 листопада стало відомо, що близько 40 держав підтримали документ за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні. У ньому наголошується на необхідності забезпечити суверенітет і територіальну цілісність України, а також надати їй надійні гарантії безпеки.

Також «Главком» писав про переговори США та Росії щодо можливих гарантій безпеки для України за аналогією з НАТО. За даними американських журналістів, Вашингтон обговорював із Москвою механізм, який передбачав би консультації у разі загрози та принцип колективного захисту, подібний до статей 4 і 5 Північноатлантичного договору. Водночас цей варіант не означає безпосереднього вступу України до Альянсу.
Крім того, «Главком» повідомляв про нові вимоги Росії щодо європейської безпеки. Згідно з оприлюдненою інформацією, Москва прагне домогтися виведення військ НАТО з держав, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, припинення військової допомоги Україні та обмеження ядерних гарантій для європейських союзників.

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Теги: НАТО Албанія саміт

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