Amnesty International черговий раз перегляне статус російського опозиціонера Навального

Правозахисна організація припускає, що її ввели в оману пропагандисти з Russia Today

Правозахисна організація Amnesty International проведе внутрішнє розслідування з приводу того, як приймалося рішення про відмову вважати опозиціонера Олексія Навального «в'язнем сумління», заявила генеральний секретар організації Джулі Верхаар.

«Внутрішня перевірка розгляне механізм прийняття рішення про те, щоб вважати Навального в'язнем сумління і подальше рішення організації щодо позбавлення його цього статусу», – написала Верхаар у Twitter. За її словами, очевидно, що організація «стала ціллю наклепницької кампанії російського уряду».

При цьому вона зазначила, що в цій ситуації процедури і системи організації підвели її, «зокрема, в тому, що дозволили внутрішнім розмовам потрапити в руки контрольованого Кремлем ЗМІ Russia Today». За даними газети The Times, рішення про зміну статусу Олексія Навального було прийнято в штаб-квартирі організації в Лондоні без консультацій з московським відділенням «після запиту від людей, пов'язаних з RT».

Навальний в серпні 2020 року був отруєний в Росії забороненим бойовим отруйною речовиною з групи «Новачок» і потім перевезений на лікування до Німеччини. Після курсу реабілітації він разом з дружиною Юлією 17 січня повернувся в Росію і відразу ж був затриманий за порушення умовного терміну відбування покарання. Згодом за цим же звинуваченням він був увʼязнений на 1,5 роки.

Як повідомлялося раніше, міжнародна правозахисна організація Amnesty International оголосила Олексія Навального в'язнем сумління після його арешту по прильоті в Москву 17 січня та 20 січня передала керівництву Російської Федерації петицію з вимогою його негайного і беззастережного звільнення, під якою підписалося 195 482 особи. Однак 26 лютого вона відкликала своє рішення через «висловлювання середини 2000-х років», в яких звучала мова ненависті. Ймовірно, рішення було повʼязане з участю Олексія Навального у ксенофобних «російських маршах», що проводилися в згадані роки.