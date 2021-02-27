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    Стало відомо, у якій колонії сидітиме Навальний

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    Олексій Навальний повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців - Стало відомо, у якій колонії сидітиме Навальний
    Олексій Навальний повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців

    Навального доправили у Володимирську область 26 лютого

    Російський опозиціонер Олексій Навальний відбуватиме покарання у виправній колонії у місті Покров Володимирської області.

    Про це повідомляє телеканал «Настоящее время» з посиланням на кілька джерел.

    Навального доправили у Володимирську область 26 лютого. Йому належить пройти карантин. Джерело не уточнило, чи Навальний уже перебуває в колонії.

    Відомо, що у Покровській колонії відбував покарання засуджений у так званій «московській справ» активіст Костянтин Котов. Його звинувачували в неодноразовому порушенні правил проведення мітингів.

    Нагадаємо, 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

    Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

    Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

    Зазначимо, Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

    Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

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    Теги: Росія суд Олексій Навальний карантин вирок
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