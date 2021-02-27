Стало відомо, у якій колонії сидітиме Навальний

Олексій Навальний повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців

Навального доправили у Володимирську область 26 лютого

Російський опозиціонер Олексій Навальний відбуватиме покарання у виправній колонії у місті Покров Володимирської області.

Про це повідомляє телеканал «Настоящее время» з посиланням на кілька джерел.

Навального доправили у Володимирську область 26 лютого. Йому належить пройти карантин. Джерело не уточнило, чи Навальний уже перебуває в колонії.

Відомо, що у Покровській колонії відбував покарання засуджений у так званій «московській справ» активіст Костянтин Котов. Його звинувачували в неодноразовому порушенні правил проведення мітингів.

Нагадаємо, 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

Зазначимо, Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.