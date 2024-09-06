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Уряд Канади розкрив вміст нового пакету військової допомоги для України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уряд Канади розкрив вміст нового пакету військової допомоги для України
Мыныстр оборони Білл Блер оголосив, що цього тижня пілоти ЗСУ прибули до Канади, щоб розпочати тренування для пілотів винищувачів
фото: Білл Блер, Facebook

Канада також надасть критично важливе обладнання та іншу підтримку українським авіабазам

Канада надасть Україні ракетні двигуни CRV-7, а також 1300 боєголовок до них. Про це повідомляється на сайті уряду країни.

«Канада передасть Україні 80 840 додаткових ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до них. Це відбувається після того, як Канада вже передала Україні 2160 ракетних двигунів CRV-7, як було обіцяно раніше цього року… Списані ракетні двигуни раніше використовувались Королівськими ВПС Канади (RCAF) на винищувачах CF-18. Канада також передасть 970 надлишкових кулеметів С6, а також 10 500 надлишкових 9-мм пістолетів зі своїх запасів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, міністр оборони Білл Блер оголосив, що цього тижня пілоти Збройних сил України прибули до Канади, щоб розпочати тренування для пілотів винищувачів. Канада також надасть критично важливе обладнання та іншу підтримку українським авіабазам.

У відповідь на прохання України міністр Блер також оголосив, що Канада передасть списані шасі від 29 M113 та 64 Coyote LAV, які раніше використовувалися Канадськими збройними силами. Ці надлишкові машини, які більше не використовуються в канадській армії, будуть перепрофільовані або використані Україною для запчастин.

«Те, що відбувається в Україні, допоможе визначити траєкторію глобальної безпеки. Підтримка України з боку Канади залишається непохитною, і ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні», – наголосив канадський міністр.

Починаючи з 2022 року, Канада виділила 4,5 мільярда доларів на військову допомогу Україні, кажуть в уряді.

Як повідомлялося, Канада має намір передати Україні сучасну систему ППО середнього радіусу Nasams на початку наступного року. Про це в інтервʼю CBC News розповів міністр оборони Канади Білл Блер. За словами Блера, Канада ще минулого року приєдналася до розміщеного США замовлення на виготовлення 10 систем Nasams. Компанія Raytheon, яка їх виготовляє, запевняє, що передасть ці системи озброєння до кінця цього року.

Також президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо закликав його посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу для ударів по військових об’єктах на території Росії.  

До слова, деякі країни-учасниці НАТО не встигають виконати обіцянки стосовно прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання Україні. Про це агентству Bloomberg розповіли поінформовані джерела.

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Теги: міністр Канада машини Володимир Зеленський президент озброєння виготовлення військова допомога

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