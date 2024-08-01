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Білий дім: Навальний мав стати частиною угоди про обмін ув'язненими з РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Білий дім: Навальний мав стати частиною угоди про обмін ув'язненими з РФ
Про угоду щодо обміну Навального раніше говорили його політичні соратники.
фото з відкритих джерел

США разом із партнерами працювали над угодою, яка б стосувалася Навального

У межах обміну ув'язненими між РФ та країнами Заходу мав би брати участь російський опозиціонер Олексій Навальний, який в лютому помер у в'язниці. Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки  Джейк Салліван.

Салліван заявив, що США разом із партнерами працювали над угодою, яка б стосувалась Олексія Навального. 

«На жаль, він помер», – додав радник президента США.

Про угоду щодо обміну Навального раніше говорили його політичні соратники.

Як відомо, Навальний перебував у виправній колонії суворого режиму у Володимирській області Росії за звинуваченням у шахрайстві з 2021 року. У грудні 2023-го його перевели до колонії особливого режиму в Харпі (Ямало-Ненецький автономний округ Росії).

16 лютого регіональне управління Федеральної служби виконання покарань Росії повідомило про смерть політика під час прогулянки. У свідоцтві про смерть йшлося, що Навальний помер з природних причин. Після затримки з видачею тіла родичам політика поховали на Борисівському цвинтарі в Москві 1 березня.

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив обмін в'язнями між Москвою та Вашингтоном. За його словами, США вдалось домовитись з Росією про звільнення 16 осіб в тому числі п'ятьох німців і семеро росіян громадяни, які були політичними в'язнями у своїй країні.

Як відзначив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, це був наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів «холодної війни». Салліван додав, що загалом в списку обміну було 24 ув'язнених.

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Теги: росія кілер Олексій Навальний радник звільнення обмін

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