Навіть збереження санкцій без їх посилення стримує Москву — Більдт



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Більдт: Не знаю, чи будуть нові санкції, але існуючі залишаться - це сильний сигнал

Сподівання Москви на швидке зняття вже накладених санкцій не виправдалися, зазначив Карл Більдт

Введення нових санкцій проти російського агресора – це правильно, але збереження вже існуючих є не менш сильним сигналом для Кремля. Про це в коментарі Укрінформу сказав співголова Європейської ради з питань зовнішніх відносин, колишній прем'єр і міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

«Не знаю, чи будуть нові санкції, але існуючі залишаться - це сильний сигнал. Тому що досить багато часу в Москві однозначно сподівалися, що санкції буде знято, оскільки кілька країн сигналізували, що так і буде. Але цього не сталося», - зазначив Більдт.

Введення перших санкцій майже 5 років тому допомогло попередити найгірший розвиток подій, нині вони продовжуються кожні 6 місяців, і це має вплив на Москву, яка вимушена поводитися «набагато обережніше, ніж раніше».

Водночас росіяни постійно перевіряють на «аудиторії», як далеко вони можуть зайти. Так було і в Керченській протоці. Події там та в Азовському морі – це криза, але все ж не війна, зауважив Більдт. Те, що сталося в Керченській протоці – неприйнятне. Неповага до суверенітету та територіальної цілісності - неприйнятні. Так само як неповага до права націй обирати свій шлях, вважає політик.

Криза в Україні зараз не є «гострою», як з точки зору зовнішньої агресії, так і стану економіки та політики; ситуацію нинішню не можна порівнювати з 2014 роком, додав він. Україна 5 років тому була у ситуації відчаю – як із військової точки зору, так і фінансової, політичної. Більдт «вражений» тим, що вдалося зробити, хоча попереду ще багато роботи, і переконаний, що Європа має допомагати Україні на її шляху.

Оцінюючи агресивну політику РФ загалом, співголова Європейської ради зазначив таке: «Чи очікували ми, що російська політика розвиватиметься таким чином? Ні. Хоча вже в 2007 році з виступу Путіна в Мюнхені ми відчули, що клімат змінюється. Потім була Грузія. Потім ми думали, що ситуація заспокоїться. Але він повернувся в 2013-14 з помстою. Чи сприйняли ми це? Ні. Чи мали ми занадто оптимістичний погляд на російську політику? Можливо, так. Чи ми винесли урок? Побачимо».

Карл Більдт бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

55-та триденна конференція з безпеки проходить у Мюнхені. Участь у триденному форумі візьмуть понад 30 глав держав і урядів, понад 80 міністрів закордонних справ і оборони, а також високопоставлені особи, які приймають рішення, експерти, економісти, представники міжнародних і громадських організацій.