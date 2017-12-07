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    Найбагатшим відеоблогером у 2017 році став ведучий ігрового каналу

    Даніель Міддлтон зміг заробити 16,5 млн дол на YouTube
    Журнал Forbes назвав найбагатшого в світі відеоблогера 2017 року. Про це йдеться на сайті видання. Так, лідером рейтингу став Даніель Міддлтон, який веде ігровий канал DanTDM. При цьому торішній лідер, PewDiePie, в цьому році зайняв шосту позицію. Видання повідомляє, що в цьому році Міддлтон зумів заробити 16,5 млн дол., при цьому
    • Сьогодні, 17:57
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    Forbes
    Даніель Міддлтон

    Даніель Міддлтон зміг заробити 16,5 млн дол на YouTube

    Журнал Forbes назвав найбагатшого в світі відеоблогера 2017 року. Про це йдеться на сайті видання.

    Так, лідером рейтингу став Даніель Міддлтон, який веде ігровий канал DanTDM. При цьому торішній лідер, PewDiePie, в цьому році зайняв шосту позицію.

    Видання повідомляє, що в цьому році Міддлтон зумів заробити 16,5 млн дол., при цьому маючи 17 мільйонів підписаних на його канал. За останні два роки цей результат став найвражаючим.

    Друге місце в рейтингу зайняв Еван Фонг (канал VanossGaming), який заробив 15,5 млн дол.

    А завершує трійку лідерів комедійна група Dude Perfect, чий річний дохід склав 14 млн дол.

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