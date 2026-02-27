Головна Світ Соціум
Чи повертатиме ЄС чоловіків призовного віку до України? Заява Єврокомісії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Речник Єврокомісії: Тимчасовий захист – це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року

Європейський Союз не розглядає питання повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом. У 2026 році жодних змін із цього приводу не передбачається. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Європейської комісії Маркуса Ламмерта.

За словами речника, чинні правила щодо надання тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку залишатимуться в силі щонайменше до березня 2027 року.

«Тимчасовий захист – це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року», – йдеться у заяві.

До слова, лейбористський уряд Норвегії запропонував посилити правила проживання для українських біженців. Згідно з ініціативою, чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримувати тимчасовий колективний захист, за винятком окремих випадків.

Відповідно до пропозиції, нові заявники-чоловіки призовного віку не отримуватимуть дозвіл на проживання на основі групового захисту. Натомість вони зможуть подавати індивідуальні заяви на притулок за загальною процедурою.

Зауважимо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що країна, яка вже прийняла понад 100 тис. українців, останніми місяцями фіксує зростання кількості молодих чоловіків з України та перебуває на зв’язку з Києвом з цього приводу.

