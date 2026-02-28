У Москві стався вибух у багатоповерховому будинку, є постраждалі

Внаслідок інциденту постраждали батько та донька

На південному заході Москви в районі Південне Бутово стався вибух у багатоповерховому житловому будинку по вулиці Кадирова. Про це пише «Главком».

Інцидент стався на 15-му поверсі, внаслідок чого було пошкоджено фасад будівлі, зруйновано балкон та вибито вікна в кількох квартирах. Очевидці повідомляли про загоряння на місці події. На даний момент відомо про двох поранених – батька та доньку. Медики надають їм необхідну допомогу.

За попередніми даними, причиною вибуху став газовий балон. Варто зазначити, що сама багатоповерхівка не газифікована.

На місці працюють підрозділи МНС. Мешканців будинку евакуювали, для їхнього тимчасового розміщення розгорнули пункт у місцевій школі. Правоохоронні органи та рятувальні служби продовжують роботу на місці події для встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, у Казахстані під час вибуху кафе в Щучинську загинули семеро людей, у тому числі неповнолітня дівчина.

Унаслідок інциденту постраждало 28 людей, з них 13 госпіталізовано. Вісьмох людей відпустили додому після надання медичної допомоги. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

До слова, 25 лютого, близько 18:00 у Львові на вулиці Ф. Ліста, 6 стався ймовірний вибух газу в житловому будинку.

Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, їх доправили до міських лікарень. За попередньою інформацією, загрози життю немає.