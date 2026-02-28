Головна Світ Соціум
У Краснодарському краї РФ після атаки дронів сталася пожежа на міні-НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Краснодарському краї РФ після атаки дронів сталася пожежа на міні-НПЗ
НПЗ «Албашнефть» у Краснодарському краї
фото: соціальні мережі

Росіяни стверджують, що причиною займання стало падіння уламків збитого дрона.

У ніч на 28 лютого у Краснодарському краї ніч сталася пожежа на території малопотужного НПЗ «Албашнефть» через атаку безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оперативний штаб регіону.

За офіційною версією російської сторони, причиною займання стало падіння уламків збитого дрона. Вогонь охопив один із нафтових резервуарів, а загальна площа пожежі разом із прилеглою ділянкою склала близько 150 кв. м.

Для ліквідації надзвичайної події було залучено значні сили: на місці працювали 39 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих серед персоналу чи місцевих жителів.

Як відомо, у ніч на 22 лютого над російськими містами Саратов та Енгельс пролунала серія з близько десяти потужних вибухів. 

За свідченнями місцевих мешканців, гучні звуки почали лунати близько другої години ночі, а найбільшу активність зафіксували в південній частині регіону, де від ударної хвилі масово спрацьовували сигналізації на автомобілях. Очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі над річкою Волгою.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ. 

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу. 

