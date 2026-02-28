Головна Світ Соціум
AP: Університети в Ірані стали епіцентром опору проти режиму

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
AP: Університети в Ірані стали епіцентром опору проти режиму
Іран під час протестів 9 січня
Студенти розчаровані політичним курсом Тегерана

Попри жорстке придушення масштабних протестів, іранські університети залишаються осередками громадського спротиву. Згідно з даними активістів, минулого тижня антиурядові акції охопили щонайменше десять навчальних закладів країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Студенти, які змушені спілкуватися анонімно через страх переслідувань, заявляють про глибоке розчарування політичним курсом Тегерана та зростання внутрішньої напруги, що посилюється загрозою військового конфлікту зі США через ядерну програму Ірану.

Теократичний режим посилює погрози на адресу студентства. Офіційні особи застерігають протестувальників від перетину «червоних ліній», а керівництво судової системи обіцяє суворі покарання за «злочини» в кампусах. Щоб завадити зборам, багато університетів закрили свої двері та перевели навчання в дистанційний формат. Подібна тактика вже застосовувалася раніше: під час економічних протестів наприкінці минулого року влада відключала інтернет і вводила онлайн-навчання, що супроводжувалося масовими вбивствами демонстрантів.

Точна кількість загиблих через інформаційну блокаду встановлюється повільно. Правозахисники повідомляють про понад 7 000 підтверджених смертей, хоча офіційний уряд визнає лише близько 3 000. За словами активістів, серед жертв – щонайменше 128 студентів, що називають найбільшою розправою над молоддю в історії Ісламської Республіки. Нова хвиля протестів часто спалахує саме під час меморіальних заходів за загиблими товаришами.

У провідних технічних вишах Тегерана зафіксовані зіткнення між протестувальниками та прихильниками режиму, зокрема членами воєнізованого формування «Басідж». Студентки також беруть активну участь у протестах, скандуючи гасла проти насильства силовиків. У відповідь на це адміністрації університетів проводять дисциплінарні слухання, виключаючи активістів та забороняючи їм доступ до навчання.

Багато молодих людей дійшли висновку, що нинішню систему неможливо реформувати через десятиліття санкцій та репресій. Це породило певний інтерес до постаті Рези Пехлеві (сина поваленого шаха), проте ставлення до нього неоднозначне через його заклики до США завдати ударів по Ірану.

Студенти опинилися у пастці між:

  • урядом, який готовий вбивати власних громадян;
  • ризиком повномасштабної війни, що може призвести до розпаду країни та гуманітарної катастрофи.

Більшість студентських організацій (близько 70%) наразі ліквідовано, що практично знищило простір для легальної політичної дискусії та підірвало оптимізм щодо мирних змін у країні.

Раніше міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді, чия країна виступає ключовим посередником у переговорах повідомив, що Іран погодився зупинити накопичення збагаченого урану та ліквідувати наявні запаси у разі підписання нової угоди зі Сполученими Штатами. За його словами, Тегеран готовий піти на значно більші поступки, ніж це передбачала ядерна угода 2015 року.

План передбачає, що Іран не просто припинить виробництво, а фактично позбудеться матеріалів, які можуть бути використані для створення зброї. Збагачений уран планують змішати до найнижчого рівня та перетворити на паливо, процес створення якого є незворотним. Це позбавить країну можливості накопичити достатню кількість сировини для ядерної бомби.

Як відомо, командувач Центрального командування США Бред Купер проінформував президента США Дональда Трампа про військові варіанти дій проти Ірану. 

Зазначається, що кілька республіканців та деякі представники адміністрації Трампа виступають за те, щоб удари по Ірану ініціював Ізраїль, а не США, оскільки в очах виборців президент має зупиняти війни, а не починати їх.

