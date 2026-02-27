Головна Світ Соціум
В Італії затримано сина українського банкіра Адаріча за підозрою у вбивстві батька

Наталія Порощук
Наталія Порощук
У січні 54-річного українського банкіра Олександра Адаріча знайшли мертвим в Італії
фото: Ansa

Олександр Адаріч був помітною фігурою в українській банківській сфері

В Італії затримали сина українського банкіра Олександра Адаріча, який у січні випав із вікна будинку в Мілані. Його підозрюють у вимаганні грошей від батька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ansa.

За даними слідства, син Адаріча намагався змусити банкіра перевести €250 тис. в криптовалюті. Для цього він переконав батька приїхати до Мілана на «робочу зустріч» і нібито брав участь у його викраденні. Зазначається, що у нього були спільники.

34-річного чоловіка також звинувачують у тому, що саме він став причиною падіння банкіра з вікна, адже у кімнаті під час інциденту перебував лише він.

Італійська поліція наразі розшукує ще чотирьох осіб, які можуть бути його спільниками. Щоб встановити, чи банкір помер до падіння, чи внаслідок нього, призначено розтин на 9 березня.

Що відомо про Олександра Адаріча

Олександр Адаріч був помітною фігурою в українській банківській сфері. Свою професійну діяльність він розпочав у Приватбанку в 1993 році, а згодом очолив УкрСиббанк, де обіймав посаду голови правління до 2006 року.

У 2012–2013 роках фінансист став власником «СЕБ Банку» та «Ерсте Банку», на основі яких заснував «Фідобанк». Крім того, під його контролем перебували «Євробанк» і «Фідокомбанк». Згодом усі чотири фінансові установи були ліквідовані. Протягом останніх років Адаріч обіймав посаду в девелоперській компанії Alfaro Real Estate, що базується в Люксембурзі.

Олександр Адаріч входив у список 100 найкращих менеджерів України 2006 року.

Нагадаємо, 54-річного українського банкіра Олександра Адаріча знайшли мертвим в Італії. За даними правоохоронців, його вже мертвим могли викинути з вікна будинку.

