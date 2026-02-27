Головна Світ Соціум
У Мілані трамвай врізався в будівлю, є загиблі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

фото: AP

Внаслідок зіткнення загинули двоє осіб: один із пасажирів трамвая та випадковий перехожий

У самому центрі Мілана сталася масштабна транспортна пригода: трамвай зійшов з рейок та протаранив будівлю на проспекті Вітторіо Венето. Трагедія, що забрала життя двох людей, трапилася у п'ятницю, 27 лютого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Трамвай маршруту №9, який зазвичай курсує через фінансовий центр міста, мав рухатися прямо. Проте, як зафіксували камери спостереження, на високій швидкості транспорт раптово повернув на стрілці, призначеній для іншої лінії.

Через різкий маневр вагон ледь не перекинувся і, зійшовши з колії, зупинився лише після удару об фасад будинку. Внаслідок зіткнення загинули двоє осіб: один із пасажирів трамвая та випадковий перехожий. Понад 20 людей отримали травми різного ступеня важкості, проте, за словами медиків, їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Мер Мілана Беппе Сала, коментуючи ситуацію, схиляється до версії про людський фактор. За його словами водій є досвідченим фахівцем і на момент аварії відпрацював лише годину. Попередньо встановлено, що він не перемкнув систему для руху прямо, що призвело до відхилення від маршруту. Крім того, перед самою аварією водій пропустив планову зупинку. Наразі керманич трамвая перебуває в лікарні, де його готуються допитати правоохоронці.

На місці події розгорнули масштабний штаб: працювали десятки екіпажів швидкої допомоги, пожежники та поліція. Постраждалим надавали першу допомогу безпосередньо на проспекті.

Міланська транспортна компанія ATM офіційно заявила про повне сприяння прокуратурі для детального з'ясування динаміки та причин цієї аварії.

Нагадаємо, у Кіровоградській області 21 лютого сталася смертельна аварія. Автопоїзд виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з пасажирським автобусом. Є загиблі. 

Смертельна ДТП сталася на 34 км автодороги Н-14 «Олександрiвка – Кропивницький – Миколаїв».

Раніше поблизу села Старі Безрадичі сталася серйозна аварія за участю двох вантажних автомобілів. Внаслідок зіткнення пасажирка одного з авто опинилася в лікарні. 

