Журналісти CNN потрапили під обстріл біля Миколаєва

Кореспонденти не постраждали, але автівки були пошкоджені

Знімальна група CNN на перехресті доріг на південь від Миколаєва, поблизу міста Олександрівка, була всього за декілька метрів від артилерійських снарядів.

Старший міжнародний кореспондент CNN Бен Ведеман та його п'ять членів екіпажу підбиралися до однієї зі своїх машин після того, як два снаряди приземлилися близько до їхньої позиції.

Удар стався приблизно за 150 метрів від місця їх розташування. Команда впала на землю, коли сталася ще одна атака.

«Тепер ми намагаємося вибратися з цього району якомога швидше. Наша інша машина, повністю знищена», – каже Ведеман.

Жоден з групи не постраждав, але автомобілі було пошкоджено.

Нагадаємо, що Миколаїв потрапив під обстріл касетними снарядами: десятки поранених, 10 людей загинули.

У своєму вечірньому зведенні 4 квітня начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, через обстріл лікарні загинула одна дитина. Кім зауважив, що рашисти обстріляли центр міста посеред дня.

У неділю, 3 квітня, армія Російської Федерації обстріляла Миколаїв: постраждала одна з місцевих лікарень. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер міста показав на своїй сторінці у соціальній мережі, який вигляд тепер має гінекологічне відділення однієї з міських лікарень. На відео вибиті шибки у вікнах, пошкоджені меблі та обладнання.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

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