Назарбаєв у США зустрінеться з Трампом

Президент Казахстану перебуває з візитом у США

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який перебуває з візитом у США, 16 січня зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Вони обговорять питання регіональної безпеки, економічні питання та двосторонні відносини. Білий дім вказав, що серед «кількох міжнародних проблем», які будуть темою дискусій, є питання



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Дональд Трамп і Нурсултан Назарбаєв

Президент Казахстану перебуває з візитом у США

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який перебуває з візитом у США, 16 січня зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Вони обговорять питання регіональної безпеки, економічні питання та двосторонні відносини.

Білий дім вказав, що серед «кількох міжнародних проблем», які будуть темою дискусій, є питання Афганістану, обговорення якого очікується цього місяця під час головування Казахстану в Раді безпеки ООН.

Казахстанське державне інформаційне агентство «Казінформ» зазначило, що Трамп і Назарбаєв також обговорять відносини з Росією та війну в Сирії, питання торгівлі.

Посол Казахстану Кайрат Умаров, який головує в Раді безпеки ООН цього місяця, 11 січня заявив, що члени Ради розглядають питання про візит до Афганістану, щоб краще зрозуміти перспективи та потреби цієї країни. Він не оприлюднив дати такої поїздки, яка, за його словами, буде першим візитом такого рівня за сім років.

Джерело: Радіо Свобода