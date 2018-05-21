Негода на Шрі-Ланці: тисячі постраждалих та троє загиблих
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Фото: AFP
Негода на Шрі-Ланці
На Шрі-Ланці розпочався щорічний період мусонних дощів
Три людини загинули і більше восьми тисяч постраждали через сильні зливи і штормового вітру, які обрушилися на Шрі-Ланку в ніч на неділю.
Як повідомляє Straits Times, на Шрі-Ланці розпочався щорічний період мусонних дощів.
«Троє людей загинули від ударів блискавки на сході прибережного міста Трінкомалі і в районі міста Бадулла в центральній частині Шрі-Ланки», - йдеться в повідомленні.
Також щонайменше 252 людини евакуйовані своїх будинків за цей тиждень через те, що понад 200 будинків зруйновано або сильно пошкоджено через негоду.
Нагадаємо, у середині травня тисячі людей були евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь.