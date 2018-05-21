Негода на Шрі-Ланці: тисячі постраждалих та троє загиблих

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Фото: AFP Негода на Шрі-Ланці

На Шрі-Ланці розпочався щорічний період мусонних дощів

Три людини загинули і більше восьми тисяч постраждали через сильні зливи і штормового вітру, які обрушилися на Шрі-Ланку в ніч на неділю.

Як повідомляє Straits Times, на Шрі-Ланці розпочався щорічний період мусонних дощів.

«Троє людей загинули від ударів блискавки на сході прибережного міста Трінкомалі і в районі міста Бадулла в центральній частині Шрі-Ланки», - йдеться в повідомленні.

Також щонайменше 252 людини евакуйовані своїх будинків за цей тиждень через те, що понад 200 будинків зруйновано або сильно пошкоджено через негоду.

Нагадаємо, у середині травня тисячі людей були евакуйовані зі своїх будинків в Британській Колумбії через сильну повінь.