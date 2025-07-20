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Нетаньягу попросив перенести суд у своїй справі про корупцію через несподівану причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Нетаньягу попросив перенести суд у своїй справі про корупцію через несподівану причину
Стан Нетаньягу оцінюють як добрий, але протягом трьох днів він працюватиме з дому
фото з відкритих джерел

Раніше слухання у справі багато разів скасовували

У прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу діагностували запалення кишківника після того, як він отруївся зіпсованою їжею. Як інформує «Главком», про це пише Times of Israel із посиланням на канцелярію Нетаньягу.

Там розповіли, що прем’єр пропустив щотижневе засідання уряду після того, як відчув себе зле вночі. Лікар, який оглянув його, діагностував йому запалення кишківника внаслідок вживання зіпсованої їжі.

Зараз йому поставили внутрішньовенну крапельницю, щоб компенсувати зневоднення. Стан Нетаньягу оцінюють як добрий, але протягом трьох днів він працюватиме з дому. Крім того, він подав запит до Єрусалимського окружного суду із проханням перенести судові слухання у справі про корупцію, призначені на 21 та 22 липня.

У запиті йдеться, що прем'єр-міністр «докладе зусиль», щоб дати свідчення в середу. У відповіді суд дозволив перенести слухання: «За таких обставин і з огляду на те, що написано в медичній картці, ми не можемо заперечувати».

Водночас там наголосили, що раніше слухання багато разів скасовували, тож «ми проситимемо, щоб підсудний дав свідчення в середу та четвер цього тижня».

Нагадаємо, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. За цими статтями йому може загрожувати до 13 років ув'язнення.

Також президент США Дональд Трамп закликав ізраїльську владу звільнити прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу від відповідальності – або шляхом його помилування, або повного припинення судового переслідування у справі про корупцію. 

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Теги: корупція Беньямін Нетаньягу Ізраїль

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