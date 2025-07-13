Нетаньягу попереджає про готовність Ірану застосувати ядерну бомбу проти Ізраїлю

Нетаньягу: Ми це бачили. Ми говорили, що через рік у них з'явиться ядерна бомба, і вони її застосують

Корпус вартових ісламської революції поспішає «озброїтися збагаченим ураном»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран здатний створити ядерну бомбу та був би готовий застосувати її проти Ізраїлю. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє «Главком» з посиланням на The Jerusalem Post.

За словами Нетаньягу, Корпус вартових ісламської революції поспішає «озброїтися збагаченим ураном».

«Ми це бачили. Ми говорили, що через рік у них з'явиться ядерна бомба, і вони її застосують. На відміну від інших ядерних держав, вони справді її застосують і зітруть нас з лиця землі», – попередив ізраїльський прем'єр.

Крім того, Нетаньягу прокоментував поточну операцію в Газі, де ХАМАС утримує заручників, викрадених під час нападу 7 жовтня 2023 року.

«Ізраїль робить усе можливе, щоб уникнути жертв серед мирного населення, а ХАМАС робить усе навпаки», – зазначив Нетаньягу, висвітлюючи відмінності у підходах до ведення бойових дій.

Нагадаємо, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Ізраїль намагався вбити його під час 12-денної операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика в інтерв'ю Такеру Карлсону.

«Вони намагалися, так, і діяли відповідно. Але зазнали невдачі», – сказав він.

Як зазначив Пезешкіан, спроба відбулася, коли він був на зустрічі, «обговорюючи шляхи поступу вперед» – Ізраїль намагався бомбардувати район, де вона проходила. Пезешкіан припустив, що ізраїльські сили було попереджено «розвідкою шпигунів».