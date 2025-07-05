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Таємна покупка: син Нетаньягу придбав житло в Британії та уникнув податкової звітності

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Таємна покупка: син Нетаньягу придбав житло в Британії та уникнув податкової звітності
Син прем'єра Ізраїлю обійшов податкові правила при купівлі квартири
фото з відкритих джерел

Житло, яке розташоване на одній із житлових вулиць Оксфорда, обійшлося Авнеру Нетаньягу у понад £502 тис., це приблизно $680 тис.

Син прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, Авнер, придбав квартиру у Великій Британії під іншим іменем. Про це стало відомо лише зараз, хоча угода відбулася ще у 2022 році. Деталі покупки оприлюднило видання Calcalist, передає «Главком».

Житло, яке розташоване на одній із житлових вулиць Оксфорда, обійшлося Авнеру Нетаньягу у понад £502 тис., що еквівалентно приблизно $680 тис. Зазначається, що квартира була оплачена повністю, без використання іпотеки чи кредиту, а гроші на купівлю надали батьки.

При цьому придбання нерухомості відбулося не під справжнім іменем сина ізраїльського прем’єра. Він скористався юридичним псевдонімом – Аві Авнер Сегал, утвореним на основі дівочого прізвища його бабусі з боку батька.

Особливу увагу до угоди привернули податкові аспекти. В Ізраїлі діє законодавство, згідно з яким громадяни зобов’язані повідомляти Податкову службу про придбання закордонної нерухомості вартістю понад 2 млн шекелів. Проте в період укладання угоди курс британського фунта до шекеля впав до історичного мінімуму – 3,93 шекеля за фунт. Це дозволило оформити купівлю в межах 1,97 млн шекелів, що звільнило Авнера Нетаньягу від зобов’язання декларувати житло.

За розрахунками, якби угоду здійснили на 10 днів раніше або пізніше, курс валюти змінив би підсумкову вартість об’єкта, і вона перевищила б встановлений поріг у 2 млн шекелів.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп закликав ізраїльську владу звільнити прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу від відповідальності – або шляхом його помилування, або повного припинення судового переслідування у справі про корупцію. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, інформує «Главком».

«Я був шокований, коли почув, що Держава Ізраїль, яка щойно пережила один з найвеличніших моментів в своїй історії, і яку рішуче очолює Бібі Нетаньягу, продовжує своє безглузде полювання на відьом проти свого великого прем'єр-міністра часів війни!», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. За цими статтями йому може загрожувати до 13 років ув'язнення.

Теги: Беньямін Нетаньягу квартира гроші

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