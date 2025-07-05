ХАМАС близький до згоди на припинення вогню в Газі, але має умову

Один з посадовців ХАМАС зазначив, що відповідь руху на припинення вогню була позитивною

Лідери ХАМАС близькі до погодження умов припинення вогню в секторі Газа, однак наполягають на більш чітких гарантіях того, що перемир’я призведе до повного завершення 20-місячної війни. Про це повідомляють The Guardian і Reuters із посиланням на джерела, передає «Главком».

У п’ятницю, 4 липня, представники ХАМАС оприлюднили заяву, в якій повідомили про консультації з іншими палестинськими угрупованнями щодо нової пропозиції припинення вогню, яку раніше підтримав Ізраїль.

Один з посадовців ХАМАС, який спілкувався з Reuters на умовах анонімності, зазначив, що відповідь руху на ініціативу була позитивною. Водночас відповідь передали міжнародним посередникам – Катару та Єгипту.

«Ми передали посередникам нашу відповідь на пропозицію про припинення вогню. Відповідь ХАМАС позитивна, і я вважаю, що вона допоможе і сприятиме досягненню угоди», –ьзаявив представник ХАМАС.

Як зазначає The Guardian, ізраїльські чиновники також позитивно оцінюють останні сигнали з боку ХАМАС. Один з високопосадовців заявив, що у разі згоди палестинської сторони на непрямі переговори, існує велика ймовірність досягнення остаточної домовленості.

«Судячи зі сигналів від ХАМАС, є висока ймовірність того, що ми почнемо непрямі переговори в найближчі кілька днів. Якщо буде згода на непрямі переговори, то буде угода», – зазначив ізраїльський посадовець.

Раніше ми писали, що ХАМАС розглядає пропозицію щодо припинення вогню в секторі Гази, яку президент США Дональд Трамп охарактеризував як «остаточну». Про це інформує агенція Reuters, передає «Главком».

За заявою палестинського руху, нові пропозиції про перемир’я були передані посередниками з Єгипту та Катару. Водночас у ХАМАС наголосили, що їхня головна мета – досягти домовленості, яка покладе край війні та передбачатиме повне виведення ізраїльських військ із території Гази.

Нагадаємо, Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Секторі Газа. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у Truth Social.

За словами Трампа, у вівторок, 1 липня, американська делегація провела тривалу та продуктивну зустріч з ізраїльською стороною щодо ситуації в Газі. В результаті перемовин Ізраїль погодився на визначені умови тимчасового перемир’я.

«Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні», – заявив президент США.