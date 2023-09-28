У Росії масштабний збій в аеропортах

Утруднена броня авіакомпаніями «Перемога» та «Росія» та реєстрація «Аерофлотом»

Реєстрація пасажирів в аеропортах, що вилітають авіакомпанією «Аерофлот», утруднена через масовий збій. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

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«У зв'язку з глобальним збоєм у системі бронювання Leonardo утруднена реєстрація в аеропортах маршрутної мережі компанії (Аерофлот – «Главком»), – опубліковано повідомлення на офіційному сайті.

Наразі вирішується відповідне питання. Також утруднена броня авіакомпаніями «Перемога» та «Росія». Система Leonardo впроваджена більш як у 50 авіакомпаніях.

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Нагадаємо, на дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну повідомлялося, що приблизно 50 літаків російського «Аерофлоту» простоюють та не виконують польоти.

У березні російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє авіакомпаніям залишати іноземні літаки для використання на внутрішніх рейсах. За даними Cirium, наразі західним компаніям повернули лише близько 80 із 515 літаків, які орендувала Росія.