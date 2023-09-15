Україну атакують «Шахеди»: під загрозою ударів західні області

Група дронів у повітряному просторі Вінниччини

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у західних областях України.

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Так, під загрозою ударів перебувають Вінницька, Черкаська, Хмельницька, Чернівецька області.

Станом на 6:13 карта повітряних тривог має такий вигляд:

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«Група ворожих ударних БпЛА у повітряному просторі Вінниччини рухається у північно-західному напрямку. Залишайтеся в укриттях!» – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Оновлено о 6.31

Повітряна тривога оголошена також у Тернопільській, Рівненській і Житомирській областях через загрозу застосування ворогом ударних дронів.

Карта повітряних тривог станом на 6:31

Як повідомлялося, у ніч проти 14 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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За даними Генштабу ЗСУ, вночі 14 вересня окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.