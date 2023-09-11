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Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
фото з відкритих джерел

Без повернення до адмінкордонів 1991 року конфлікт триватиме все життя

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував завершення війни в Україні. Про це він сказав під час обговорення на «Ялтинській Європейській Стратегії».

Буданов наголосив, що висловив свою особисту позицію щодо завершення війни. Водночас він зазначив, що іншого варіанту розвитку подій просто не існує.

«Щодо моєї особистої позиції – це повернення до адмінкордонів 1991 року. Нічого тут змінитись не може, інакшого варіанту завершення цієї війни не існує. Без цього конфлікт буде в тій чи іншій формі все життя», – сказав Буданов.

Очільник розвідки додав, що щоб це зупинити, потрібно повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років.

Раніше Зеленський заявив, що в України не буде щасливого кінця війни.

Також глава держави заявив, що готовий до тривалої війни.

Теги: війна росія Кирило Буданов розвідка Україна

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