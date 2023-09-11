Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни

Без повернення до адмінкордонів 1991 року конфлікт триватиме все життя

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував завершення війни в Україні. Про це він сказав під час обговорення на «Ялтинській Європейській Стратегії».

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Буданов наголосив, що висловив свою особисту позицію щодо завершення війни. Водночас він зазначив, що іншого варіанту розвитку подій просто не існує.

«Щодо моєї особистої позиції – це повернення до адмінкордонів 1991 року. Нічого тут змінитись не може, інакшого варіанту завершення цієї війни не існує. Без цього конфлікт буде в тій чи іншій формі все життя», – сказав Буданов.

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Очільник розвідки додав, що щоб це зупинити, потрібно повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років.

Раніше Зеленський заявив, що в України не буде щасливого кінця війни.

Також глава держави заявив, що готовий до тривалої війни.