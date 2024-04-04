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Невідомі підірвали електропідстанцію у Санкт-Петербурзі: без світла наразі 12 тис. росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
Невідомі підірвали електропідстанцію у Санкт-Петербурзі: без світла наразі 12 тис. росіян
Попередньо, один із трансформаторів відновленню не підлягає
фото ілюстративне з відкритих джерел

Російські слідчі порушили кримінальну справу за статтею «диверсія»

Невідомі особи підірвали електропідстанцію у Санкт-Петербурзі. Близько 12 тисяч осіб у місті та області залишилися без електрики. Про це повідомляють російські видання.

Як стало відомо, у ніч проти 3 квітня Червоногвардійський район Петербурга знеструмило. Водночас до екстрених служб зателефонувала жінка, пояснивши, що перед відключенням електрики чула звуки, схожі на два сильні вибухи.

Поліцейські та співробітники спецслужб виїхали на місце і виявили два пошкоджені трансформатори з рваними отворами діаметром 10 та 20 сантиметрів.

Попередньо, один із трансформаторів відновленню не підлягає. Через подію у самому місті, а також у деяких населених пунктах Ленінградської області без електрики залишилося 12 тисяч осіб.

Російські слідчі порушили кримінальну справу за статтею «диверсія».

До слова, у лютому у морському порту в Петербурзі загорівся дизель-електричний криголам «Єрмак». Також в ніч на 2 березня в російському Санкт-Петербурзі внаслідок, імовірно, падіння уламків безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тисяч барелів сирої нафти на день.

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Теги: Санкт-Петербург електроенергія будинок завод

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