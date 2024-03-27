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Держдеп США відреагував на нові удари України по російських НПЗ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Держдеп США відреагував на нові удари України по російських НПЗ
Речник Держдепартаменту США прокоментував удари України по російських НПЗ
фото: AP

США не підтримують завдання ударів Україною за межами її території

Позиція Сполучених Штатів щодо атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) полягає в тому, щоби не заохочувати українські сили завдавати удари поза власними кордонами. Про це сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу.

«Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території», – наголосив представник Держдепу.

Коли у Метью Міллера спитали, чи контактувала американська сторона з Україною після того, як напередодні знову був завдано удар по черговому російському НПЗ в Самарі, Міллер відмовився коментувати будь-яку дипломатичну взаємодію.

Натомість він зауважив, що позиція США, яку він озвучив, відображає «тривалу політику» американської сторони, і це було чітко донесено до українських партнерів.

Нагадаємо, Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

До слова, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили джерела «Главкома» у силових структурах.

Як стало відомо, 24 березня Куйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ, зупинив свою роботу. За день до цього його атакували дрони.

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Теги: завод безпілотник Держдепартамент США

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