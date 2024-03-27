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Глава Харківської ОВА пояснив, скільки будинків пошкодили росіяни внаслідок атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава Харківської ОВА пояснив, скільки будинків пошкодили росіяни внаслідок атаки
Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом Умпб Д-30
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Відомо про щонайменше про одного загиблого та 16 постраждалих від російської атаки, серед яких чотири дитини

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ по Харкову пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Станом на зараз маємо інформацію щодо часткової руйнації двох п’ятиповерхівок, лікувальної установи, адмінбудівлі, місця загального користування. Від ще одного прильоту частково пошкоджена будівля навчального закладу», – наголосив він.

Через ракетний удар окупантів загинув один цивільний чоловік. Також відомо про щонайменше 16 постраждалих, серед яких чотири дитини, їхній вік варіюється від трьох місяців до дев’яти років.

Як зазначив глава ОВА, у постраждалих поранення легкого або середнього характеру. Їм надається вся необхідна меддопомога.

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Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ по Харкову пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

«Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом Умпб Д-30. Він достатньо потужний, за силою вибуху – середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ «Смерч». Остаточна інформація після експертизи», – наголосив очільник ОВА.

Синєгубов каже, мешканцям пошкоджених від влучання будинків буде надана гуманітарна допомога та запропоновано тимчасове житло.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні, 27 березня, вдень місцеві мешканці почули кілька вибухів. Як стало відомо, по Харкову вперше з 2022-го року було завдано удару авіабомбами.

Наразі внаслідок атаки по Харкову відомо про одного загиблого та 16-х поранених, з яких четверо – діти. Найменшому постраждалому лише три місяці.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: Харків будинок обстріл російська ракета окупанти

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