ДТЕК втратив 50% генерації електроенергії через російські обстріли – гендиректор Yasno

Коваленко зазначив, що станом на сьогодні найскладніша ситуація з електроенергією у Харкові

Російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив генеральний директор YASNO (постачальник електроенергії та газу) Сергій Коваленко.

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Генеральний директор YASNO зазначив, що повна оцінка усіх пошкоджень займе деякий час: «Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць».

Сергій Коваленко зауважив, що росіяни 60 дронами та 90 ракетами обстрілювали енергетичну інфраструктуру кількох регіонів водночас: «Ворог бив одразу по двох частинам системи – генеруючій та розподільчій. Якщо почати із першої, то було уражено кілька типів генерації – близько 20 підстанцій та ДніпроГЕС. Багато ударів прийшлося на трансформатори й мережеві вузли, що розподіляють енергію. Тому цю атаку можна вважати комплексною, оскільки вона знижує здатність нашої системи генерувати й передавати».

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Коваленко зазначив, що станом на сьогодні всі області й міста України заживлені. Найскладніша ситуація зараз у Харкові, бо це місто найбільше постраждало від обстрілів у контексті енергосистеми.

Нагадаємо, що раніше мер Ігор Терехов заявив, що Харкові зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ, точна дата відновлення електроенергії невідома.

До того ж сьогодні вранці ворог атакував Київщину ракетами. Уламків збитих цілей упали у трьох районах області. Унаслідок цього пошкоджено лінію електропередач, понад 400 домівок лишилися без електроенергії.